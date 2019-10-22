Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Denizli deplasmanından üç puanla dönerken, sarı-lacivertlilerin oynadığı futbol kimseyi tatmin etmedi. Karşılaşma sonrası kendisine uzatılan mikrofonlara “Zevksiz bir maçtı. Kazandık ama birkaç vites daha artırmamız lazım” diyen Başkan Ali Koç camianın duygularına tercüman olurken bu çağrı Fenerbahçe soyunma odasında yankılandı. Teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma sonrası oyuncularını üç puan için kutlarken net uyarılarda bulundu. Camiaya şampiyonluk sözü verdiklerini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı “Topa ve oyuna hâkim olmamıza rağmen skor üretmekte zorlanıyoruz. Hepinizden daha fazlasını bekliyorum. Bu oyun yetmez tempoyu yükseltmemiz gerek” diye konuştu.

Unutmayın şampiyon olacağız

Sakatlıkların kendilerini etkilediğinin altını çizen Ersun Yanal “Neredeyse her maça farklı kadrolarla çıkmak zorunda kaldık. Birçoğunuz mevkilerinizin dışında görevler üstlendiniz. Çabanızı takdir ediyorum ama çok daha iyisini yapabiliriz, yapmaya mecburuz. Millî araya kadar olan süreçte 12 puan hedefi koymuştuk. İlk adımı attık. Şimdi devamı getirmemiz gerek. Kolay maç yok. Sizden sadece skor değil, aynı zamanda iyi oyun bekliyorum” dedi. Kaptan Emre Belözoğlu’nun fedakârlığını örnek gösteren Ersun Hoca “Şampiyonluk istiyorsak hepimiz fedakârlık yapacağız. Daha çok mücadele etmenizi istiyorum. Bir iki kişinin çabası şampiyonluğa yetmez” ifadelerini kullandı

TANK DÖNÜYOR

Kasık bölgesindeki ağrıları sebebiyle Denizli’de oynatılmayan Max Kruse bu hafta formasına kavuşacak. Alman yıldızın Konya karşısında ilk on birde görev yapacağı belirtildi. Kruse de “Takımdan ayrı kalmak çok zor. Ama galibiyet teselli oldu. Umarım bu hafta ben de bu sevinci yaşarım” dedi.

Muriç kazandırıyor

Fenerbahçe, Vedat Muriç’in gol attığı maçlarda puan kaybetmedi. Kosovalı golcünün ağları havalandırdığı dört maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Muriç’in sessiz kaldığı karşılaşmalarda ise iki beraberlik, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe’nin kazandıran ismi Muriç “Her futbolcu gol atmak ister. Özellikle ben bir hücum oyuncusu olarak sürekli gol atmak için elimden geleni yaparım. Ama önemli olan takımın kazanması. Ben gol atmayayım ama takım kazansın” dedi.

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