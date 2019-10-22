Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray’ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti. Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.