Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig 2019-2020 sezonunun 9. hafta maçında 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.



Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.



Bilet fiyatları şöyle: 1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL. Misafir tribünü ise 17,5 TL