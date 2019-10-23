Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında bir puan alan Galatasaray için galibiyet hayati anlam taşıyordu. Her ne kadar son yıllardaki en kötü dönemini yaşıyor olsa da adı bile rakiplerini korkutan Real Madrid çıktı İstanbul'da Aslan'ın karşısına. Tıka basa tribünler önünde maç müthiş bir tempoyla başladı. Galatasaray sadece 11 dakika içinde Andone ile iki, Babel'le bir defa çok net pozisyonlar yakaladı. Ancak temsilcimiz bunları gole çeviremeyince futbolun yazılı olmayan kuralı işledi ve Real Madrid 18'de Kroos'un golüyle öne geçti. İlk yarıda çok hata yapan Belhanda 38'de ceza sahası içinde bomboşken topu kalecinin kucağına attı. Real Madrid golü bulduktan sonra çok fırsat yakalasa da son vuruşlarda becerikli olamayınca devre 0-1 sona erdi.

DEĞİŞİKLİKLER YARAMADI

Fatih Terim ikinci yarıya Donk-Feghouli değişikliğiyle başladı. Benzema 53'te karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, Muslera harika kurtardı. Bu pozisyondan sonra Galatasaray biraz hareketlense de Real Madrid topu kapar kapmaz temsilcimizin kalesine akın ediyordu. Hazard 65'te Muslera'yı da geçip vurdu, top üst direkte patladı. Belhanda 67'de tribünlerin büyük protestoları eşliğinde yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Aslan'ın temposu iyice düştü, oyunun kontrolü tamamen Real'e geçti. Terim 77'de Seri'yi çıkarıp Emre Mor'u oyuna aldı. Son dakikalarda skor değişmedi ve Şampiyonlar Ligi serüvenine Brugge beraberliğiyle başlayan Galatasaray evinde Paris Saint Germain'den sonra Real Madrid'e de 1-0 yenilerek grupta bir puanla son sıraya geriledi.

AVRUPA TEHLİKEDE

Temsilcimiz Galatasaray, dev arenada ne umdu ne buldu! PSG'den sonra Real'e de boyun eğen sarı-kırmızılı takım grubun son sırasına inip, 2. tur umutlarını neredeyse yiyip bitirirken, Avrupa Ligi'ni bile tehlikeye attı. Cimbom, hem Real Madrid hem de PSG ile deplasmanda karşılaşacak. Özellikle 6 Kasım’da İspanya’da Real Madrid ile oynanacak rövanş maçı gruptaki şansı açısından belirleyici olacak. Bu maçtan puansız dönmesi halinde Avrupa Ligi'ne tutunmaya çalışacak olan Cimbom, 26 Kasım’da grubun zayıf halkası olarak görülen C. Brugge ile İstanbul’da karşılaşacak ve mutlak kazanmak zorunda olacak. Aslan son maçını ise 11 Aralık’ta Paris Saint Germain ile Fransa’da yapacak.

GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

G.Saray sahasında oynadığı Real Madrid maçını 1-0 kaybetti ve grupta oynadığı 3. maçında da gol atamamış oldu. Temsilcimiz 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım içinde gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor.