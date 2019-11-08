Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Braga ile karşılaştı. Estadio AXA Stadı'nda oynanan mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Gediminas Mazeika yönetti.

TARAFTARLARI ÇILGINA ÇEVİRDİ

Litvanyalı hakem maçın 44. dakikasında rakibine faul yapan Jeremain Lens'e kırmızı kart gösterdi. Futbol kurallarına göre sarı kart verilmesi gereken pozisyonda Lens'e direkt olarak kırmızı kart gösteren Mazeika, Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı. Taraftarlar sosyal medyadan skandal karara tepki gösterdi.

YALÇIN ÇETİN DE KARARI ELEŞTİRDİ

Maçı beIN Sports'ta anlatan spiker Yalçın Çetin de "Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu birkaç açıdan izledik ama kırmızı kartlık bir hareket görünmüyor." sözleriyle hakemi eleştirdi