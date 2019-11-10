Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 90 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak yaşanan 2 sakatlığın kendilerini etkilediğini söyleyen Özdilek, "Beşiktaş son haftalarda iyi sonuçlar alıyor. Burası kolay bir deplasman değil. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde kaldık. İsmail Aissati'nin gözüne top gelmesi ve sonrasında görme sıkıntısı yaşaması, bunun yanında Sackey'nin sakatlanması bizi geriye doğru itti. Derinliği fazla olan bir takım değiliz" diye konuştu.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Beşiktaş'a bugün ilk yarıda çok fazla pozisyon vermediklerini, kendilerinin de pozisyonlar bulduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Özdilek, "Oyunun dışında kalmadık, iyi bir maç oldu. Ortaya koyduğumuz duruş, maçın içinde oluşumuz, mücadelemiz ve iştahlı oluşumuz çok iyiydi. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Oyuncularımı bu akşamki mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Her takımda dalgalanmalar olabiliyor. Ayakları yere sağlam basan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsüyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın düşmek gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Eksiklerimiz var. Kolay değil, alttan geliyorsunuz. Devre arasına kadar süreci doğru yönetmeye çalışacağız. Mutlaka takviye yapacağız. İkinci yarı farklı oynanıyor" ifadelerini kullandı.

"Kırmızı verse itiraz edemezdik"

Isaac Sackey'nin maçın ikinci yarısında Abdoulay Diaby'ye yaptığı faulle ilgili de konuşan Mehmet Özdilek, "Bu pozisyona baktım. Hakem kırmızı kart verseydi itiraz edemezdik" dedi. VAR hakkındaki soruyu da yanıtlayan Mehmet Özdilek, "Hakemlere olan inancımızdan vazgeçmemeliyiz. Verilen kararlar zaman zaman canımızı acıtıyor. VAR'ın Anadolu takımları adına faydalı olduğuna inanıyorum. Canımızı çok acıtıyor ama sonucunda VAR'ın ana temel noktası, hakemlerin maçı yönetirken verdikleri karardan emin olmaları. Onlara güvenimizi kaybedersek, işin içinden çıkamayız. A takımına başka türlü, B takımına başka türlü standardı değiştirirsek, VAR'ın anlamı kalmaz. İş, yöneten insana geliyor. Bu insanları kendi içinde ayrıştırmak lazım. İyi hakemlerimiz var ve hata yapabiliyorlar ama şunu da kabul edeceğiz, kötü hakemlerimiz de var" açıklamasını yaptı.