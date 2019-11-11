Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan, Danimarka ile Gürcistan takımları arasında 12 Kasım Salı günü oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.



Danimarka'nın Viborg şehrindeki Viborg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.