Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç - Fenerbahçe’nin gol makinesi Vedat Muriç, Kasımpaşa maçında bir sakatlık yaşamış, buna rağmen karşılaşmayı tamamlamıştı. Ayak bileğinde burkulma olan Muriç son 15 dakikada sekerek mücadele etmiş ve son düdükle yere yığılmıştı. Kosova’nın Çekya ve İngiltere’yle oynayacağı maçlar için millî takıma davet edilen yıldız oyuncunun son kontrollerinde, bu zorlu maçlarda forma giyemeyeceği kesinleşti. Fenerbahçe’den bilgilendirme amaçlı yapılan ilk açıklamada Muriç’in tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı ifade edilmişti. Ancak yapılan detaylı tetkikler neticesinde Kosovalı yıldızın durumunun çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı.



> Rodrigues gibi!

Muriç’in ayak bileğindeki burkulmanın ikinci derece olduğu belirtilirken, tedavisine hemen başlanan golcünün millî araya rağmen Malatya deplasmanında forma giymesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Ankaragücü maçında aynı sakatlığı yaşayan Rodrigues’in sahalara dönmesi tam bir ayı bulmuştu. Karşılaşmanın 41. dakikasında bileğini burkan Afrikalı yıldız hemen kenara gelmişti. Muriç ise sahada kalmayı tercih etti. Konunun uzmanları her oyuncunun fiziki yapısının farklı olduğuna dikkat çekse de Muriç’in yoğun tedaviye rağmen Malatya’da oynamasının mümkün görünmediği Göztepe deplasmanına da yetişemeyeceği öğrenildi.



Mevlüt göreve

Vedat Muriç’in sakatlığı Fenerbahçe’de moralleri bozarken Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç’le özel bir görüşme yaptı. Şu ana kadar ligde dört maçta 39, kupada 1 maçta 90 dakika oynayan ve henüz golle tanışamayan Mevlüt’le özel olarak görüşen Yanal, tecrübeli oyuncuya güven aşıladı.



MOSES GİDİYOR

Pedro için hazırlık

F.Bahçe, kiralık sözleşmesi sona erecek Vitor Moses’ın alternatifini yine Chelsea’de buldu. Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda bonservisini eline alacak 32 yaşındaki İspanyol Pedro için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Chelsea’de fazla forma şansı bulamayan Pedro’yla temasa geçen Comolli, tecrübeli oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.



ÖNCELİK SOLDA

İlk hedef Melnjak

F.Bahçe yaz döneminde çözemediği sol bek problemini ara transferde bitirmekte kararlı. Hedefte ise iki isim var. Önceliği Rizespor’un 27 yaşındaki Hırvat’ı Dario Melnjak’a veren sarı-lacivertliler alternatif olarak ise Leipzig’ın 21 yaşındaki Uruguaylısı Marcelo Saracchi’de karar kıldı. Yanal bu iki isimden birini takımda istiyor.