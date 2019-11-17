Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Anderson Talisca heyecanı giderek artmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı yönetim, Brezilyalı eski yıldızını yeniden kadroya katmak için harekete geçmiş, Başkan Ahmet Nur Çebi de “Talisca bütçemize uygun olursa gelebilir. Sevdiğimiz bir oyuncu” demişti. Bu gelişmelerin ardından Çin’de bu aralar mutsuz olan Talisca da gemileri yaktı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, “Siyah-beyaz Şampiyon Beşiktaş” şeklinde bağırarak tezahürat yaptı. Taraftarları oldukça heyecanlandıran bu sözlerin ardından yönetim transfer için Âdem Ljajic’in satışı konusunda gaza bastı. Siyah-beyazlı idareciler, Boşnak asıllı oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan’la bir görüşme gerçekleştirecek.

İndirime gidecek

Görüşmede Ljajic’in kendisine bir takım bulması istenecek. Beşiktaş’ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan 6,5 milyon avro karşılığında bonservisini aldığı 28 yaşındaki oyuncu ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Yıldız oyuncunun saha içindeki etkisiz formuna ek olarak agresif bir ruh hali içerisinde bulunması ve özel hayatına dikkat etmemesi gibi şikâyetler de bardağı taşıran damlalar oldu. Ljajic’in satışından gelecek paranın Talisca’nın 1,5 yıl kiralanması için kullanılması planlanıyor. Yıldız oyuncunun da yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır olması yönetimi iştahlandırıyor.

Gönül’den imalı cevap

Gökhan Gönül, Beşiktaş’la sözleşmesini uzatmaması hâlinde futbola bırakacağı yönündeki söylentilere açıklık getirdi. Sosyal medyadan takım arkadaşlarıyla birlikte güldükleri bir fotoğrafı paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda emekli olacağı yönündeki haberleri yalandı. Öte yandan siyah-beyazlıların dünkü idmanına millî takımlarında bulunan oyuncularla izinli Burak, grip olan Caner ve tedavileri devam eden Atiba ile Douglas katılmadı.