Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü. Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı, salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek. Daha sonra yeniden İspanya'ya giderek bir hafta burada kalacak olan Falcao'nun tedavisinin son aşaması kulüpte gerçekleştirilecek.

PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kaçıran Kolombiyalı futbolcu, Bol Pazar'da alışveriş yaparken göründü. Sarı kırmızılı taraftarlar ise Falcao'nun alış veriş yaparken çekilen fotoğrafına sosyal medyadan tepki gösterdi.