Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Türkiye'ye EURO 2020 vizesi aldırarak sevince boğan başarının mimarı A Millî Takım’ın hocası Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Paranın futbolda dengeleri bozduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam "Para yokken futbolu keyifle oynuyorduk. Millî takımda çocuklara keyif almaya bakın dedik, sonuç ortada. Değer size para getirir ama para size değer kazandırmaz. Siz eğer keyif alacak bir oyun ortaya koyarsanız para sonuçtur, para gelir. Zamanında benim elimden paramı da aldılar, iki yılımı da. Ancak ben işime devam ettim. En iyi paramı da şimdi kazanıyorum. Şimdi bana 'Paracı' diyenler ülkeyi soyuyor. Nerede yaşıyoruz biz? Platini de bu talihsizliğe düştü. 'Para araç olmalı' dedi, sonra para yüzünden içeri girdi. Futbolu zenginleştirmek lazım ama sadece parayla değil" dedi.

Akademik fabrikalar!

"Yeni nesil oyuncular üretebilmek ve geliştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız" diyen Güneş "Kanun hükmünde kararname diye futbola dâhil ettiniz, yönetimi de hataya soktunuz. Oyuncuları ve antrenörü mahvettiniz. Mesela Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Güven Yalçın... Biri 1 milyon avro, diğeri 100 bin avro alıyor. Yerlilere uygulayın, yabancılara uygulamayın. Genç oyuncuya 100 bin avro karşılığında 300 bin, 400 bin, 500 bin lira verelim diyorsun. Sen Türk’sün diyorsun. Türklük aşağılanacak bir şey mi? Hâlâ çok eksiklerimiz var futbolda. Enzo Roco'ya 1 milyon avro yine veriyorsunuz, Güven'e vermiyorsunuz. Giderken de 6-7 milyon avro getirmesini istiyorsunuz. Bu dengeleri karıştırdığınız zaman takımları bozarsınız" şeklinde konuştu.

BAŞARIYI KUTLAYALIM…

Şenol Güneş: Elli iki senedir futbolun içindeyim. Futbola ekonomisi ve parası olmayan bir dönemde başladım. İşi gücü olmayanın bir uğraşıydı futbol. Hem okuduk hem oynadık. Öğretmen oldum. Futbol hayatımın en güzel yıllarında öğretmenlik yaptım. Daha sonra futbol, değer verilen bir döneme geldi. Abartılı bir dönem... Bu da fazla. Arasını bulamadık. 'Şenol mu yaptı, Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı' diye adam arıyoruz. Biz beraber yaptık. Ülke başarılıysa hepimiz başarılıyız. Lucescu'ya daha önce ettim ama bir kere daha teşekkür ediyorum. Etmeyenler de vardı.

ÇABUK TÜKETİYORUZ

Futbolculara yanlış paralar verildiğini ve onların da yanlış yola itildiğini vurgulayan Şenol Hoca "Arda Turan önemli bir oyuncu. Onu beraber yok ettik. Elbette hataları var. Kazanma işi nasıl olur bilemiyorum. Formda olursa her oyuncu millî takıma alınır. On-on beş yılda ürettiğimiz oyuncuyu bir iki yılda tükettik. Barcelona'da oynarken onu ziyaret edenler, kötü olduğunda televizyonda onunla ilgili konuşuyorsa bu iyi bir şey değil. Biz rehberiz. Yol göstericiyiz. Ürettiğimizi tüketmeyelim. Yeni üretimleri de ona göre yapalım" dedi.

ÖNCE BORÇLAR ÖDENSİN...

Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yönetimle yaşadığı bir olayı da anlatarak "Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen yabancı futbolcu zaten oynamaz. Beşiktaş’taki son dönemimde, yönetime ‘Kimi isterseniz satabilirsiniz’ dedim. Fakat o parayla kalanların borçlarını ödeyin dedim. Yabancılar Türkiye'ye armayı öpmek için mi geliyor?" ifadesini kullandı.

Çok can yakarız!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu: Futbol ekonomisinde ise Avrupa’da 6.'yız. Bu gücü el birliği ile daha yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Türk futbolunun gelirleri artıyor ama kontrolsüzce yapılan harcamalar var. Gelirin 3,5 katını harcama lüksü artık yok. Federasyon olarak denk bütçeye önem veriyoruz. Bunun için kulüp lisans yönetmeliğini yeniledik. Harcama limiti getirdik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız.

İyi analiz şart

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Pek çok ülkenin 50 yılda yapabileceği tesisleşmeyi 17 yılda gerçekleştirdik. Küresel rekabet alanında özel sektörden gelecek açıklarımızı sadece devlet destekleri üzerinden kapatmak devleti sponsor yapar. Bu sürdürülebilir olmaz. Sponsorların kaçış sebeplerini ciddi analiz etmemiz lazım. Marka değerini kalitesini kulüplerimiz artıracak.

Millî örnek ortada

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Millî takım önemli bir başarı kazandı. Bu başarıyı dikkatle izleyip sebepleri de doğru yere koymalıyız. Bu başarıya baktığımızda kalıcı bir başarı olmanın özelliğini taşıyor. Oyunculara baktığımızda bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini görüyoruz. Süper Lig kulüpleri olarak son üç sene içerisinde millî takımın gösterdiği başarıyı gösteremedik. Bunun sebepleri de tamamen ekonomiktir.