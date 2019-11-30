Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Devre arasında kadroyu yenileme anlamında büyük operasyon beklenen ancak mali kriterler sebebiyle biraz da eli kolu bağlı olan Galatasaray’da ilk girişimler Onyekuru’ydu. Fatih Terim’in prensi olarak görülen ve yokluğu fazlasıyla aranan kanat oyuncusu için Monaco ile görüşmeler başlamış ve ciddi mesafe de alınmıştı. Yönetim adına bir diğer hamle ise şu anda kadroda bulunan Mario Lemina adına geldi. İngiliz ekibi Southampton’dan bir sezonluğuna kiralanan ve 16 milyon avro satın alma opsiyonu olan Gabonlu orta saha için görüşmeler başladı.



> Çok isim geldi ama...

Teknik direktör Fatih Terim’in fedakarlığını ve sahadaki mücadelesini çok beğendiği Lemina’nın yeni sezonda da kadroda tutulmasını istemesi üzerine İngilizlere bir yıl daha kiralama formülü sunuldu. Ve satın alma opsiyonunun da aynı rakamla devamı istendi. Southampton yönetimi henüz geri dönüş yapmadı ancak oyuncunun da Galatasaray’da kalmayı istemesi Aslan’ın elini güçlendirdi. Fernandao’nun satışı sonrası orta alana Nzonzi ve Seri takviyeleri de yapılmış ancak bu isimlerden beklenen verim alınamamıştı.



Falcao geri dönüyor

Sezonun en flaş transferi Radamel Falcao bir süredir tedavi için bulunduğu İspanya’dan sonunda dönüyor. Kendi doktoruna tedavi olmak için Madrid’e iki defa giden ünlü golcü bugün İstanbul’da olacak. Kolombiyalı forvet, gelir gelmez raporları ile birlikte Galatasaray sağlık ekibinin kontrolünden geçecek. Sarı-kırmızılı taraftarların dönüşünü sabırsızlıkla beklediği yıldız oyuncunun bir ay daha sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor.



İki milyon garanti

Sarı-kırmızılıların son maçlarında deyim yerindeyse sahada en çok Lemina, kiralık olmasına rağmen sorumluluk alıyor ve mağlubiyetlerde üzüntüsünü (gözyaşı) belli ediyor. Gabonlu orta sahanın senelik garanti ücreti ise 2 milyon 50 bin avro.



FATİH TERİM’DEN TAKIMA...

Aynen devam

Avrupa’yı unutan ve lige dönen yarın da Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarına devam etti. Falcao ve Andone’nin sakat, Babel’in de cezalı olması sebebiyle forvet konusunda alternatifsiz olan Terim bu bölgede yine Âdem’e şans verecek. Fatih Hoca çok koşan ve savaşan Trabzon’a karşı da aynı taktiği benimseyecek. Son Brugge maçındaki mücadeleyi beğenen Terim aynı savaşçı kimliğin sergilenmesini istiyor.



TAM İYİLEŞMEDİ AMA...

Fedakâr Muslera

Uruguay Millî Takımı’nda yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul’a dönen Muslera, hatırlanacağı üzere Brugge karşısında forma gitmişti. Galatasaray’ın kaptanı fedakârlık örneği gösterip Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkmasına rağmen sakatlığını tam geçmemiş durumda. Özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdüren yıldız file bekçisi yarınki maç için de büyük çaba gösteriyor. Sağlık ekibi de Muslera ile yakından ilgileniyor.