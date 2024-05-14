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Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! İtalyan devinden 20 milyon euro

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Galatasaray&#039;a Zaniolo piyangosu! İtalyan devinden 20 milyon euro

Spor Haberleri

Sezon başı Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği öğrenildi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fiorentina, bonservisi Galatasaray bulunan Nicolo Zaniolo için devreye girdi.

Aston Villa'da kiralık oynayan ve takımdan ayrılması beklenen Zaniolo'nun İtalya'ya dönmek istediği belirtildi.

Zaniolo'nun 22.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde kullanmayı düşünmeyen İngiliz ekibinin farklı alternatiflere yöneldiği konuşuluyor.

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! İtalyan devinden 20 milyon euro - 1. Resim

FIORENTINA ZANIOLO'NUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Oyuncunun ülkesine dönme fırsatını değerlendirmek isteyen Fiorentina'nın sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Okan Buruk'un kalmasını istediği Zaniolo'dan en az 20 milyon euro gelir hedefleyen yönetimin beklentilere uygun teklif gelmesi durumunda ayrılmasına izin vereceği kaydedildi.

Çizme ekibinin milli oyuncunun transferini beklenen rakamlara yakın bitirebileceği konuşuluyor.

Bu sezon İngiltere'de 39 maça çıkan Zaniolo, 3 gol attı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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