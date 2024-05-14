Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig devinden Sebastian Haller bombası! Alman basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

Süper Lig devinden Sebastian Haller bombası! Alman basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig devinden Sebastian Haller bombası! Alman basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

Spor Haberleri

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan ayrılmaya karar veren Sebastian Haller'e Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği öğrenildi.

Yeni sezonda Vincent Aboubakar ile yola devam etmeyecek olan Beşiktaş, golcü transferi için düğmeye başladı.

Borussia Dortmund'da bu sezon beklediği forma şansını bulamayan Sebastian Haller'i gözüne kestiren Siyah-beyazlılar, resmi temaslara başladı.

Alman basınından Bild'de yer alan haberde Beşiktaş'ın tecrübeli golcüyle ilgilendiği ve Borussia Dortmund'un ayrılığa izin verdiği belirtildi.

Niclas Füllkrug'un gerisine düşen Haller'in de ayrılmaya hazırlandığı ve Beşiktaş'a isteklerini sunacağı konuşuluyor.

Şu ana kadar 18 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, sadece 3 gol attı.

Real Madrid'e rakip olan Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Haller, dev maç sonrası kulüpten ayrılması bekleniyor.

Süper Lig devinden Sebastian Haller bombası! Alman basını sürpriz gelişmeyi duyurdu - 1. Resim

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANMIŞTI

Temmuz 2022'de testis kanseri teşhisi konulan Haller, futbola ara vermek zorunda kalmıştı.

Yeniden hayata tutunan yıldız golcü, Şubat 2023'te kanseri yenerek sahalara dönmüştü.

Fildişi Sahilleri Milli Takımı ile 2024 Afrika Kupası zaferi yaşayan Haller, turnuvayı 2 golle tamamlamıştı.

Süper Lig devinden Sebastian Haller bombası! Alman basını sürpriz gelişmeyi duyurdu - 2. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Müge Anlı'da tüyler ürperten anlar! Muhabir canlı yayında kayıp şahsın cesedini buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa devi, Francesco Farioli ile anlaştı! İtalyan hoca Türkiye'de iki takım çalıştırmıştı - SporAvrupa devi, Francesco Farioli ile anlaştı! İtalyan hoca Türkiye'de iki takım çalıştırmıştıFIFA'dan Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı! Patrick Kluivert şikayet etmişti - SporFIFA'dan Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı! Patrick Kluivert şikayet etmiştiDünyanın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 30'da Türk takımları var - SporDünyanın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 30'da Türk takımları varSeçim yarışı hızlı başladı! Murat Ülker'den Aziz Yıldırım açıklaması: Ne kadar ayıp bir şey! - SporSeçim yarışı hızlı başladı! Murat Ülker'den Aziz Yıldırım açıklaması: Ne kadar ayıp bir şey!Beşiktaş Arjantinli yıldızla söz kesti! İlk bomba Di Maria - Sporİlk bomba Di Maria!Avrupa basını Aziz Yıldırım'ı konuşuyor! Jose Mourinho, Fenerbahçe yolcusu - SporAvrupa basını Aziz Yıldırım'ı konuşuyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...