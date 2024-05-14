Süper Lig devinden Sebastian Haller bombası! Alman basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan ayrılmaya karar veren Sebastian Haller'e Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği öğrenildi.

Yeni sezonda Vincent Aboubakar ile yola devam etmeyecek olan Beşiktaş, golcü transferi için düğmeye başladı.

Borussia Dortmund'da bu sezon beklediği forma şansını bulamayan Sebastian Haller'i gözüne kestiren Siyah-beyazlılar, resmi temaslara başladı.

Alman basınından Bild'de yer alan haberde Beşiktaş'ın tecrübeli golcüyle ilgilendiği ve Borussia Dortmund'un ayrılığa izin verdiği belirtildi.

Niclas Füllkrug'un gerisine düşen Haller'in de ayrılmaya hazırlandığı ve Beşiktaş'a isteklerini sunacağı konuşuluyor.

Şu ana kadar 18 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, sadece 3 gol attı.

Real Madrid'e rakip olan Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Haller, dev maç sonrası kulüpten ayrılması bekleniyor.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANMIŞTI

Temmuz 2022'de testis kanseri teşhisi konulan Haller, futbola ara vermek zorunda kalmıştı.

Yeniden hayata tutunan yıldız golcü, Şubat 2023'te kanseri yenerek sahalara dönmüştü.

Fildişi Sahilleri Milli Takımı ile 2024 Afrika Kupası zaferi yaşayan Haller, turnuvayı 2 golle tamamlamıştı.