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Süper Lig'de yeni sezonun transfer dönemi tarihleri açıklandı

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Süper Lig&#039;de yeni sezonun transfer dönemi tarihleri açıklandı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Kulüpler ilk transferlerini 24 Haziran'da tescil edebilecek.

 TFF, 2024-25 sezonu transfer ve tescil dönemlerini belirledi.


TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

Düzenleyen:  - Spor
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