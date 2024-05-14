Beşiktaş Arjantinli yıldızla söz kesti! İlk bomba Di Maria

Başkan Hasan Arat, 36 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü onay verirse Angel Di Maria yeni sezonda Kartal olacak.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Yeni sezonda yepyeni bir Beşiktaş için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirme aşamasına geldi. Siyah beyazlılar bir süredir gündeminde olan Angel Di Maria ile anlaşmaya vardı. MLS ligi takımlarıyla görüşen Arjantinli yıldızın menajeri İstanbul’a geldi. Başkan Hasan Arat’la yapılan gizli görüşmede 1+1 yıllık sözleşme üzerinde konuşuldu. Angel Di Maria’nın da telefonla katıldığı görüşmede Başkan Hasan Arat’ın konuşması belirleyici oldu.

ARAT İKNA ETTİ

Beşiktaş’ın çok büyük hedefleri olduğunu ve Angel Di Maria isminin Avrupa’da anılmasının devam etmesi gerektiğini söyleyen Arat, yıldız oyuncuyu ikna etti. Görüşmede finansal konularda da anlaşıldığı, bonus maddeleri için görüşmelerin devam edeceği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi için şu anda sadece Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü bekleniyor. Takımın başına geçecek yeni hoca Angel Di Maria’nın yaşına takılmazsa transfer gerçekleşecek.

HERMOSO DA GELİYOR

Stoper takviyesi yapmayı planlayan yönetim, Atletico Madrid forması giyen Mario Hermoso ve menajerini İstanbul'a davet etti. Atletico Madrid'le kontratı sona erecek 28 yaşındaki savunmacı için maaşı ve imza ücretini yüksek tutacak olan yönetim, 4 milyon avro yıllık kazanç, bonuslar ve 4 milyon avro da imza parası önerecek.

UMARIM GİTMEZ!

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Beşiktaş'la anlaşan Angel Di Maria'nın takımda kalmasını istediğini söyledi. Schmidt, "Dedikodular kulağıma geliyor ama umarım Di Maria, Benfica'da devam eder. Bu konuda umutluyum. Onunla bir yıl daha geçirmek isterim" ifadelerini kullandı.