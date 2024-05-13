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Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı! Trabzonspor - Beşiktaş

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Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finali, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı! Trabzonspor - Beşiktaş - 1. Resim

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: 50 BİN BAYRAK DAĞITIP, KONSER VERECEĞİZ

Final maçında Türkiye'nin özlediği tabloyu göstereceklerini aktaran Büyükekşi, "50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları bütün taraftarların elinde olacak. Saat 19.00'da bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüplerimiz ısınmaya çıkacak ve maç yapacaklar. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız." dedi.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ VE YABANCI VAR HAKEMİ

Ayrıca Süper Lig maçlarında uygulanan yabancı VAR hakemlerinin de Türkiye Kupası finalinde göreve alacağı ve yarı otomatik ofsayt sistemini uygulanacağı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
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