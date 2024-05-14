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Galatasaray'dan şampiyonluk transferi! Yasemin Güveli ile 1 yıllık imzalandı

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Galatasaray&#039;dan şampiyonluk transferi! Yasemin Güveli ile 1 yıllık imzalandı

Spor Haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Güveli'yi renklerine bağladı.

1999 doğumlu oyuncu profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Beşiktaş’ta başladı. Sırasıyla Eczacıbaşı, Karayolları Spor Kulübü ve Çukurova Belediyesi’nde forma giyen genç oyuncu, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı terletecek.

ECZACIBAŞI İLE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

2015 EYOF Şampiyonluğu yaşayan Güveli, Beşiktaş ile 2015-2016 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi şampiyonluğu, Eczacıbaşı ile 2017/2018 ve 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2019-2020 ve 2020-2021 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu ile 2023-2024 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

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Düzenleyen:  - Spor
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