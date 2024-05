Yeni Opel Frontera: Sınırları zorlayan B-SUV segmentine iddialı giriş!

Global lansmanı İstanbul’da düzenlenen Yeni Opel Frontera B-SUV sınıfına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Boyutları ile C-SUV segmentini zorlayan Yeni Frontera, başlangıçta 5 kişilik olarak, 100 HP’lik 48V hibrit ve 300 km menzilli elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. İlerleyen dönemde 7 kişilik versiyonun yanı sıra 136 HP’lik 48V hibrit ve 400 km menzilli elektrikli versiyon eklenecek; işte detaylar:

Yeni Opel Frontera’nın tanıtımıyla İstanbul önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Markanın hem global hem Türkiye üst düzey yönetiminin tam kadro katıldığı lansman etkinliğine tüm dünyadan gazeteciler de eşlik etti. Örtüsü ilk defa bu toplantıda kaldırılan Yeni Frontera markanın geleceği ile ilgili önemli ip uçları verirken, B-SUV sınıfında rekabetin dozunun ne kadar artacağınında bir sinyali olarak yorumlandı.

REKABET İÇİN HAZIRIZ

Bu yıl Opel’in otomobil üretimindeki 125’inci yılını kutladıklarını söyleyen Opel CEO’su Florian Huettl, “Müşterilerimize yenilikçi, pratik ve her şeyden önemlisi ulaşılabilir mobilite sunarak her zaman ileriye doğru yol aldığımız 125 yılı geride bıraktık. Yeni Opel Frontera da son derece esnek özellikleri, geniş iç hacmi ve elektrikli motor seçeneğiyle yeni müşteri gruplarının beğenisini kazanacak” dedi.

2023 Yılında Opel Türkiye’nin yakaladığı başarı ile globalde 3’cü sıraya yükseldiğini, İngiltere ve Almanya’dan sonra en çok satış yapan ülke olduğunu dile getiren Huettl, “Frontera modelimizle ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Artık Opel’in her zevke ve her tarza uygun bir SUV modeli var. Türkiye’de de yükselen bir SUV kasa tipi grafiği görüyoruz. Bu noktada Türkiye’ye de her türlü desteğimiz devam edecek. Çok Yeni Frontera rekabetçi fiyatlarla ve rekabetçi özelliklerle 2024’ün ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunacağız” dedi.

YENİ NESİL MOTORLARLA GELECEK

Yeni Frontera, 48 volt teknolojisine sahip hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Frontera Hybrid, hibrit kullanım için özel olarak geliştirilmiş 136 HP (100 kW) güç sunan, 1,2 litrelik benzinli turbo motora sahip olacak. Bu motor, 28 HP (21 kW) gücündeki bir elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli bir şanzımanla birlikte çalışacak. Elektrikli tarafta ise 300 KM ve “Uzun menzilli” versiyon olarak sunulacak 400 KM kapasiteli seçeneklerle vitrinde yerini alacak.

İlgili Haberler Algı giderek değişmeye başladı! Elektrikliler ikinci elde daha yavaş ucuzluyor

Yeni Opel Frontera, kapsamlı donanım listesiyle de farklı kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. İki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan yeni SUV modelde, giriş seviyesinden itibaren 10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya bilgi/eğlence sistemi, navigasyon ve geri görüş kamerası gibi sistemler yer alacak. 7 Koltuk seçeneğine de sahip olacak olan bu araç bagaj bölümünde 450 litreden fazla yükleme kapasitesi sunacak. Koltuklar katlandığında ise bu hacim 1.600 litreye kadar çıkabilecek.