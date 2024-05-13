Ucuz ama kaliteli otomobil olsun diyenler buraya! İşte en ucuz otomatik araçlar...

Türkiye'de satışa sunulan kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği otomobiller belli oldu. Uygun fiyatlı fakat kaliteli otomatik araç modelleri kullanıcıların trafikte sıklıkla tercih ettiği araçlar olarak popülerliğini koruyor.

Günümüzde otomobil almak isteyen kişiler oldukça zor durumlarda kalabiliyor. Ancak bir konu var ki, çoğunluğun tercihi oldukça net: Otomatik vites.

Gerek trafik yoğunluğunda, gerekse de konfor arayışında, otomatik vitesli araçlar tercih edilme oranında ezici bir çoğunluğa sahip.

Türkiye'de otomatik vitesli araçlar pazarın yüzde 90'ını oluşturuyor. Birçoğumuz için vites derdi olmadan sürüş keyfi ön planda.

Peki, otomatik vitesli araçları tercih edenler için en uygun fiyatlı modeller hangileri?

Otomobil sektöründe uygun fiyat ve otomatik vitesli araç arayanlar için birçok seçenek bulunuyor. Özellikle son dönemde üretilen kompakt sınıf ve orta sınıf araçlarda otomatik vites standart hale gelmiş durumda. Türkiye'deki otomobil pazarında en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar arasında genellikle şu modeller öne çıkıyor:

1- Hyundai i20

Hafif ve şık tasarımıyla dikkat çeken Hyundai i10, kompakt segmentin iddialı temsilcilerinden biri. 3,67 metre uzunluğundaki gövdesi ve 1,68 metre genişliğiyle şehir içinde manevra kabiliyeti yüksek bir araç sunuyor. Aerodinamik hatları ve keskin detaylarıyla modern bir görünüme sahip.

Donanım açısından zengin olan i10, sürücü deneyimini geliştiren bir dizi özellik sunuyor. Örneğin, 8 inçlik dokunmatik ekranı ve kablosuz bağlantı seçenekleri ile teknolojiyi yanınızda taşımanızı sağlıyor. Bu özellikler, günlük kullanımda araç sahiplerine kolaylık ve konfor sağlıyor.

Performansıyla da dikkat çeken i10, 67 beygir gücündeki 1 litrelik motoruyla güçlü bir performans sergiliyor. Ayrıca, beş yıl veya 100.000 kilometre garanti ile birlikte sunulan bu model, güvenilirliğiyle de öne çıkıyor.

Başlangıç fiyatı olan 885.000 TL, bu segmentteki bir aracın sunduğu özelliklere göre oldukça rekabetçi bir seviyede.

2- Leapmotor T03

Hem ekonomik hem de çevre dostu olan Leapmotor'un T03 modeli, benzersiz özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bu kompakt hatchback araç, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek. Çinli üretici Leapmotor'un öncü tasarımı ve mühendisliği ile donatılmış olan T03, 41 kW'lık bataryasıyla 107 beygir gücüne ulaşıyor, böylece sıradan bir sürüş deneyimini aşmanızı sağlıyor. 417 km'lik ortalama şehir içi menzili, uzun yolculuklar için de ideal bir seçenek sunuyor.

Ayrıca, aracın cam tavanı iç mekanı aydınlatırken, elektrikli park freni ve otomatik tutma özellikleri sürüşü kolaylaştırıyor.

T03'ün fiyatı 898.000 TL

3- Renault Taliant

Türkiye'de, sıfır kilometre ve otomatik vites seçeneği bulunan, 1 milyon liranın altında satılan üç araçtan biri.

Bu sedan model, Clio ve Dacia Sandero'da da kullanılan 90 beygir gücündeki motora sahip olup, ilk kez 2021'de yollara çıktı ve o zamandan beri otomobil meraklılarının dikkatini çekiyor.

Taliant'ın satış fiyatı 965.000 TL

4- Honda City

Honda City, 1.5 litrelik motoruyla 121 beygir gücü üreterek performansıyla araç tutkunlarının dikkatini çekiyor. Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6.2 litre olarak belirtilen Honda City, geniş bir iç mekana sahip.

Geniş ön camı, sürücünün yolu daha iyi takip etmesini sağlarken, 8 inçlik multimedya ekranıyla da teknolojiyi araca sığdırmakta.

City'nin geniş bagaj hacmi, rakiplerine karşı bir avantaj sunuyor. Bu özellikleriyle hem aile kullanımı hem de günlük ihtiyaçlar için ideal bir seçenek olurken ailelerin sıklıkla tercih ettiği bir otomobil.

Honda City'nin satış fiyatı 1.030.000 TL

Yerel pazarın popüler seçeneklerinden biri olan Dacia Sandero Stepway, şık ön tasarımı, güncellenmiş jantları ve yüksek yerden yüksekliği ile dikkat çekiyor.

Sandero Stepway, pratik modüler tavan barları sayesinde taşıma kapasitesini artırırken, istenirse port bagaj veya bisiklet taşıma imkanı sunabiliyor. Esnek arka koltuklarıyla geniş bagaj alanı sağlayarak kullanışlılığı ön plana çıkartıyor.

90 beygir gücündeki 1 litrelik motoruyla, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ekonomik yakıt tüketimi de tercih sebeplerinden biri.

Sandero Stepway'in satış fiyatı 1.066.000 TL'den başlıyor.