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Haberler > T-Otomobil > Tesla, sarj istasyonu yatırımlarına tekrar başlıyor! Milyon dolarlık yatırım açıklandı.

Tesla, sarj istasyonu yatırımlarına tekrar başlıyor! Milyon dolarlık yatırım açıklandı.

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tesla, sarj istasyonu yatırımlarına tekrar başlıyor! Milyon dolarlık yatırım açıklandı.

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, elektrikli araç sarj bölümünün tepe yöneticilerini geçtiğimiz haftalarda işten çıkartmıştı. Olaylardan sonra Elon Musk şimdi de Tesla'nın sahip olduğu hızlı sarj ağını genişletmek için 500 milyon dolar yatırım yapılacağını açıkladı.

Elon Musk, Tesla'nın bu yıl Supercharger hızlı şarj ağını genişletmek için 500 milyon dolardan fazla para harcayacağını duyurdu. Bu yatırım, binlerce yeni şarj cihazının kurulmasını ve mevcut istasyonların genişletilmesini kapsayacak. Reuters'in haberine göre bu önemli açıklama CEO Elon Musk tarafından yapıldı.

Musk, kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Yinelemek gerekirse: Tesla bu yıl binlerce yeni şarj cihazı kurmak üzere Supercharger ağımızı genişletmek için 500 milyon dolardan fazla para harcayacak. açıklamasını yaptı.

Tesla'nın CEO'su bu yatırımın sadece yeni istasyonlar inşa etmek ve mevcut olanları genişletmek için kullanılacağını ve çok daha yüksek işletme maliyetlerini karşılamak için kullanılmayacağını belirtti. 

Tesla, sarj istasyonu yatırımlarına tekrar başlıyor! Milyon dolarlık yatırım açıklandı. - 1. Resim

HÜKÜMETTEN ÖNEMLİ MİKTARDA FON

Tesla kısa süre önce elektrikli araç şarj departmanındaki kilit çalışanlarını işten çıkardı. Şarj ağını genişletme planları bu hamleden kısa bir süre sonra geldi. İşten çıkarmaların ardından yaptığı açıklamada Musk, Tesla'nın Supercharger ağını genişletmeyi planladığını, ancak daha yavaş bir hızda olacağını söyledi.

Uzmanlar, Tesla'nın hızlı şarj istasyonlarını genişletme planlarının işten çıkarmalar nedeniyle baltalanabileceğine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD otoyollarını elektrikli hale getirme çabalarını geciktirebileceğine inanıyor.

Biden yönetimi, Ulusal Elektrikli Araç Altyapı Planı kapsamında 500.000 elektrikli araç şarj istasyonu inşa etmeleri için eyaletlere beş yıl içinde 5 milyar dolar tahsis etti. Tesla, bugüne kadar bu federal fondan en çok yararlanan şirketlerden biri oldu.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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