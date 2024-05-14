Milletler Ligi'nde yarın Türkiye ile Japonya 20.00'da karşılaşacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 17:16 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 17:34 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milletler Ligi'nde voleybol heyecanı başlarken merak edilenler arasında Türkiye ile Japonya'nın mücadelesinin ne zaman, saat kaçta oynanacağı oldu. Araştırılanlar arasında ise bugün voleybol maçı var mı 14 Mayıs sorusu yer aldı. İşte Filenin Sultanları'nın maç takvimi 2024...