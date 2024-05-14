Milletler Ligi'nde yarın Türkiye ile Japonya 20.00'da karşılaşacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milletler Ligi'nde voleybol heyecanı başlarken merak edilenler arasında Türkiye ile Japonya'nın mücadelesinin ne zaman, saat kaçta oynanacağı oldu. Araştırılanlar arasında ise bugün voleybol maçı var mı 14 Mayıs sorusu yer aldı. İşte Filenin Sultanları'nın maç takvimi 2024...
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele etmeye başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşmalara kısa süre kala bugün maç var mı merak edildi.
16 takımın yer alacağı VNL'de 3 haftanın ardından ilk 8'de yer alan takımlar finallerde yarışacak.
Filenin Sultanları ise 14-19 Mayıs tarihinde Antalya, 28 Mayıs - 2 Haziran'da Amerika'da ve 11-16 Haziran'dan Çin'de yarışacak. Her etapta 4 mücadele oynanacak.
Antalya'da gerçekleşecek olan ilk etapta Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile karşılaşacak. Bugün herhangi bir voleybol maçı bulunmazken yarın (15 Mayıs) Türkiye, Japonya ile Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Maç takvimi şöyle:
15 Mayıs günü 20.00'da Japonya-Türkiye,
16 Mayıs Perşembe günü 20.00'da Hollanda-Türkiye,
18 Mayıs Cumartesi 20.00'da İtalya-Türkiye,
19 Mayıs Pazar günü 20.00'da Fransa-Türkiye.
Sultanların VNL'de çıkacağı kadro şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık
Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan
Kaynak: Türkiye Gazetesi