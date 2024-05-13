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Milletler Ligi başlıyor! Filenin Sultanları Antalya, ABD ve Çin'de maça çıkacak

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Milletler Ligi başlıyor! Filenin Sultanları Antalya, ABD ve Çin&#039;de maça çıkacak

Spor Haberleri

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçta Japonya ile karşılaşacak. Şampiyonluk hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 14 Mayıs - 16 Haziran arasında maçlara çıkacak.

Voleybolda "milli sezon" yarın kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabıyla başlayacak

Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.

"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

Milli takım, Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla karşılaşacak. "Filenin Sultanları", ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya'yla oynayacak.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milletler Ligi başlıyor! Filenin Sultanları Antalya, ABD ve Çin'de maça çıkacak - 1. Resim

İLK HAFTA PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

15 Mayıs Çarşamba:

20.00 Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye

"SON ŞAMPİYON" VE "DÜNYA BİR NUMARASI" UNVANLARIYLA SEZONA BAŞLIYOR

İlklerin yılı 2023'te üç kupa kazanan milliler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı etti.

"Filenin Sultanları", geçen yıl VNL ve Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez şampiyon olmayı başarmıştı.

Geçen yıl eylül ayında bu seneki VNL sezonuna (mayıs ayı) kadar "dünya bir numarası" olmayı garantileyen milliler, bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Milletler Ligi başlıyor! Filenin Sultanları Antalya, ABD ve Çin'de maça çıkacak - 2. Resim

SANTARELLİ VE VARGAS ETKİSİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları"nın başında çıktığı ilk organizasyon olan VNL'de şampiyon oldu. Daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, olimpiyatlara da katılma hakkını elde etti.

Milli takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 31 maçta 28 galibiyet aldı.

Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas, ilk milli maçına, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki Güney Kore karşısında çıktı.

Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasında önemli bir pay sahibi olan Vargas, "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" ve "en iyi pasör çaprazı" seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasında önemli rol oynayan Vargas, bu organizasyonda da yine "en değerli oyuncu" ödülüne layık görüldü.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde 100 sayı barajını aşan Melissa Vargas, milli takımın Paris 2024'e gitmesinde de önemli pay sahibi olmuştu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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