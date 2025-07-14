Kamyon, 8 metre yükseklikten restoran bahçesine uçtu!

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Temmuz 2025 22:29 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 22:29 - Güncelleme:

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Hatay'ın Antakya ilçesinde hurda yüklü bir kamyon, kontrolden çıkarak yaklaşık 8 metre yükseklikten restoran bahçesine düştü. Kazada kamyon sürücüsü ile restoranda bulunan bir müşteri yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurda yüklü kamyonun restoran bahçesine düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. M.T. idaresindeki kamyon, Narlıca Mahallesi 517. Sokak'ta kontrol çıkarak yolun yaklaşık 8 metre altındaki restoranın bahçesine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile restorandaki müşteri H.İ.Ö, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlgili Haber Ağrı’da feci kaza! Motosiklet ticari taksiye çarptı, çift hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir