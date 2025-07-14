Ağrı’da feci kaza! Motosiklet ticari taksiye çarptı, çift hayatını kaybetti

Ağrı’da motosikletin ticari taksiye çarptığı feci bir kaza yaşandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

Ağrı’da motosikletin ticari taksiye çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza, saat 13.45 sıralarında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası önünde yaşandı.

U dönüşü yapmak isteyen Hasan Taylı'nın (61) kullandığı motosiklet, duraklayan Mahir A. yönetimindeki ticari taksinin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çift metrelerce savrularak ağır yaralandı.

EŞİYLE BİRLİKTE CAN VERDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarıyla kısa sürede bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Ancak, yapılan bütün müdahalelere rağmen Hasan ve Miyase Taylı (59) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.