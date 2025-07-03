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Haberler > Eğitim > Her şey bir hayalle başladı! ‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’ yapıldı

Her şey bir hayalle başladı! ‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’ yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Her şey bir hayalle başladı! ‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’ yapıldı
Eğitim, Gençlik, İstanbul, İnovasyon, Sosyal Sorumluluk, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hayrettin Atmaca Vakfı ile Sunny Elektronik’in sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği ve bu yıl üçüncüsü büyük bir coşkuyla tamamlanan “Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması” yeni buluşlara imza atmış gençlere unutamayacakları bir İstanbul tecrübesi yaşattı.

MAHMUT ÖZAY - Türkiye genelinde 220 okuldan 440 öğrencinin başvurduğu yarışmada dereceye giren finalist ekipler, yarışmanın ödülü olarak İstanbul’a davet edildi. Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Âdem Atmaca’nın ev sahipliğinde, Şef Umut Karakuş’un restoranı Mutto’da düzenlenen öğle yemeğinde finalist öğrenciler ağırlandı.

Her şey bir hayalle başladı! ‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’ yapıldı - 1. Resim

Âdem Atmaca “Finalist gençlerimizi İstanbul’da ağırlamak, onların gözlerindeki heyecanı ve mutluluğu yakından görmek bizler için tarif edilemez bir gururdu. Bu yarışmanın yalnızca teknolojiyle değil, hayallerle büyüdüğüne bir kez daha şahit olduk. Gençlerin kalbine dokunabildiysek ne mutlu bize. Yarışmanın yeni rotası beni şimdiden heyecanlandırıyor; Doğu Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu’ya uzanacak bu yolculuk için hazırlıklara başladık bile. Her yıl daha fazla gencin hayal kurduğu ve ürettiği bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Her şey bir hayalle başladı! ‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’ yapıldı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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