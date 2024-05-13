Algı giderek değişmeye başladı! Elektrikliler ikinci elde daha yavaş ucuzluyor

Elektrikli araçlar tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılmaya devam ederken birçok kullanıcı için çözüm bekleyen soru işaretleri bulunuyor. Aylık satış hacminde yüzde 10’luk paya ulaşan elektrikli araçlarda en merak edilen konu ise ikinci el fiyatları.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Bilgi kirliliğinin üst düzeyde olduğunu belirten sektör temsilcilerinden Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik “Elektrikli araçların yangın riskinin yüksek olduğu ve ikinci elde değer radikal değer kaybının yaşandığı gibi genel bir kanı var, ön yargı yüksek. Hâlbuki elektrikli araçlarda bir yangının çıkma ihtimali yakıtla çalışan modellerden çok daha düşük” dedi.

DAHA YAVAŞ UCUZLUYOR

Değer kaybı konusuna açıklama yapan Nazik Türkiye’nin en çok satılan elektrikli otomobilinde baz paketinin güncel sıfır km liste fiyatı 1.432.600 TL seviyesinde. İkinci el satış ilanlarını incelediğimizde bu aracın 2023 model, 1 yaşında, 15.000 kilometreye kadar olan aynı özelliklerdeki modelin satış fiyatı ise 1.350.000 TL – 1.400.000 TL arasında değişiyor. Yani sıfır fiyatı 1.432.600 TL olan aracın 2. el satış fiyatı ortalama 1.375.000 TL diyebiliriz. 2024 model sıfır km kampanyalı liste fiyatı 969.900 TL ve bu aracın 2023 model 15.000 km’ye kadar kullanılmış, aynı özellikteki ikinci el satış fiyat aralığı 710.000 TL – 750.000 TL. Yani sıfır liste fiyatı 969.900 TL olan en çok satan geleneksel araç modelinin 1 yaşındaki satış fiyatı ortalama 730.000 TL seviyesinde. Özetle elektrikli yerli SUV’da değer kaybı yüzde 4, benzinli yerli sedanda yüzde 25 seviyesinde yaşanmış. Elektrikli araçlardaki düşük ÖTV, ikinci elde de değer kaybını minimuma indirmiş oluyor” ifadelerini kullandı.