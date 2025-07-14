Zelenskiy'den Trump'a teşekkür mesajı: Halkımız korunacak, minnettarım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO aracılığı ile Kiev'e askeri yardım yapmayı kabul eden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Zelenskiy "Halkımızın hayatlarının korunmasına destek olma isteğinden dolayı Başkan Trump'a minnettarım" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO aracılığıyla Kiev'e daha fazla silah sevkiyatına izin vermesinden dolayı "minnettar" olduğunu ve bu adımın Ukraynalıların hayatlarını korumaya yardımcı olacağını söyledi.

Zelenskiy "Halkımızın hayatlarının korunmasına destek olma isteğinden dolayı Başkan Trump'a minnettarım" dedi.

TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ukrayna lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'e daha fazla silah gönderilmesine onay vermesinin ardından, Trump ile telefonda görüşerek Ukrayna'yı korumaya yönelik "çözümleri" görüştüğünü ifade etti.

Zelenski, X'de yaptığı paylaşımda, "Rus saldırılarından halkımızı daha iyi korumak ve pozisyonumuzu güçlendirmek için gerekli araçları ve çözümleri Cumhurbaşkanı ile görüştük" sözlerini kullandı.