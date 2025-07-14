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ABD'den 10 milyar dolarlık plan! Önce NATO'ya oradan Ukrayna'ya gönderilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'ya Ukrayna ile barış anlaşması imzalaması için rest çeken ve 50 günlük süre tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası gözler Kiev'e verilecek askeri yardıma çevrildi. Washington yönetiminin ilk etapta NATO müttefiklerine 10 milyar dolarlık silah satışı yapacağı, silahların bir kısmının müttefikler tarafından doğrudan Ukrayna'ya teslim edileceği belirtildi.

ABD'nin NATO müttefiklerine ilk etapta yaklaşık 10 milyar dolar silah satışı yapacağı, bu silahların daha sonra Ukrayna'ya gönderileceği öne sürüldü.

Axios haber sitesine konuşan planlara aşina yetkili, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılacağını açıklamasının ardından, bu planın kapsamına dair ayrıntılar paylaştı.

ABD'den 10 milyar dolarlık plan! Önce NATO'ya oradan Ukrayna'ya gönderilecek - 1. Resim

NATO ÜZERİNDEN KİEV'E MİLYAR DOLARLIK ASKERİ DESTEK

Yetkili, Trump yönetiminin NATO ülkelerine büyük ölçekli silah satışına hazırlandığını, ilk etapta yaklaşık 10 milyar dolarlık silahın satışa sunulacağını iddia etti.

ABD'den 10 milyar dolarlık plan! Önce NATO'ya oradan Ukrayna'ya gönderilecek - 2. Resim

UZUN MENZİLLİ FÜZELER DE PAKETE DAHİL 

Bu ülkelerin, silahların bir kısmını doğrudan Ukrayna'ya göndereceğini ifade eden yetkili, söz konusu planın Rusya'nın "derinliklerini vurabilecek menzilde uzun menzilli füzeleri içereceğini" ileri sürdü.

ABD'den 10 milyar dolarlık plan! Önce NATO'ya oradan Ukrayna'ya gönderilecek - 3. Resim

TRUMP 50 GÜN SÜRE TANIDI 

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı basın toplantısında, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya gönderilecek silahları üreteceğini, NATO müttefiklerinin de maliyetini karşılayacağını belirtmişti.

Başkan Trump ayrıca Rutte ile elinde hazır Patriot hava savunma sistemi bulunan ülkelerin mevcut silahlarını hızla Ukrayna'ya göndermesi konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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