Portekizli teknik direktör, Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ın başına geçti. Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası oldu.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in başına geçmişti. Al Hilal ile başarılı bir dönem geçiren Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.

RONALDO'NUN YENİ HOCASI OLDU

Körfez futboluna devam eden tecrübeli teknik adam, Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Jorge Jesus böylelikle Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası oldu.

KUPA HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Al-Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Süper Kupası, Suudi Arabistan Kupası ve Pro Lig şampiyonluğuna imza atan Jesus, geçtiğimiz sezonu ise Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.

6 sezondur Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyonluk yaşayamayan Al Nasr, AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmayan tek takım. Al Nasr, Jorge Jesus ile kupa hasretine de son vermek istiyor.

RONALDO VE JESUS ARASINDA ANLAŞMA

Suudi gazeteci Falah Al Qahtani’nin haberine göre, Jesus ve Ronaldo, 2025-26 sezonuna dair kritik bir karara birlikte imza attı. Ronaldo, gelecek sezonun en az yüzde 25’inde forma giymeyecek.

Geride kalan sezonda Al Nassr formasıyla 50 resmi maçta 41 kez sahaya çıkan Ronaldo, 35 gol ve 4 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Suudi Pro Ligi'nde gol krallığını da kimseye bırakmadı.

Ancak yeni sezonda bu tempoyu sürdürmeyecek. Jorge Jesus’un planı, yıldız oyuncuyu gereksiz yükten kurtarıp en kritik maçlara dinç şekilde çıkarmak.