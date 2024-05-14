İngiltere Abdülkadir Ömür'e yaradı! Türk yıldız ayın futbolcusu seçildi

Trabzonspor'dan ayrılarak Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, Hull City'de gösterdiği performansla ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de nisan ayının en iyi futbolcusu, milli oyuncu Abdülkadir Ömür oldu.

Hull City Kulübü, yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan Abdülkadir Ömür'ün ayın futbolcusu seçildiğini duyurdu.

Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü.

Abdülkadir, geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yendikleri lig maçında Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı.

Devre arası Trabzonspor'dan transfer edilen Ömür için 2.5 milyon euro bonservis ödenmişti.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışı için %50 kar ve Premier Lig'e çıkılması durumunda 2.5 milyon euro ödenecek.