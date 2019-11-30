Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelen EURO 2020’nin kuraları bugün Romanya’nın başkenti Bükreş’te 20.00’de çekilecek. EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Millî Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020’ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son dört ekip, Mart 2020’deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.



> 12 ülkede yapılacak

Avrupa Şampiyonası, tarihte ilk defa 12 ülkede düzenlenecek. Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan), Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka), Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya), Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya), Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), Münih (Almanya) ve Budapeşte (Romanya) şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda 12 Haziran’da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.



GURURUMUZ OLDU

Merih en iyi 11’de

A Millî Takım’ımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral, UEFA tarafından EURO 2020 grup eleme maçlarının en iyi 11’ine seçildi. Juventus forması giyen millî oyuncu Türkiye’nin gururu oldu. En iyi on birde şu isimler yer aldı: Pyatov, Ramos, Merih, Sigurdsson, Kousoulos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Zahavi, Sterling, Kane, Depay.