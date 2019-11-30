Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-0'lık skorla Sivasspor oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ile 17. ve dakikada Yatabare kaydetti. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini perçinledi. Kasımpaşa ise 12 puan ile 15. sırada kaldı.
Lider Sivasspor seriye bağladı
30.11.2019 - 17:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig 13. hafta mücadelesinde lider Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : Sivasspor,Kasımpaşa,
665889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/665889.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
12
7
3
2
12
24
2
Trabzonspor
12
6
4
2
10
22
3
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
4
Fenerbahçe
12
6
3
3
9
21
5
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
6
Malatyaspor
13
5
5
3
12
20
7
Alanyaspor
12
5
4
3
6
19
8
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
9
Göztepe
12
4
4
4
-1
16
10
Gaziantep FK
12
4
4
4
-5
16
11
Gençlerbirliği
13
3
5
5
0
14
12
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
13
Çaykur Rizespor
12
4
2
6
-9
14
14
Konyaspor
12
3
4
5
-5
13
15
Kasımpaşa
12
3
3
6
-3
12
16
Antalyaspor
12
3
3
6
-9
12
17
Ankaragücü
12
2
3
7
-12
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
29.11.2019 20:30
Gençlerbirliği 3 - 3 Yeni Malatyaspor
30.11.2019 15:00
Sivasspor 2 - 0 Kasimpaşa
30.11.2019 15:00
Rizespor 3 - 1 Konyaspor
30.11.2019 17:30
Alanyaspor - Ankaragücü
30.11.2019 20:00
Göztepe - Fenerbahçe
01.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Denizlispor
01.12.2019 16:30
Başakşehir - Antalyaspor
01.12.2019 19:00
Trabzonspor - Galatasaray
02.12.2019 20:00
Beşiktaş - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
3
Akhisar Bld.Spor
12
6
3
3
4
21
4
Erzurum BB
12
6
3
3
4
21
5
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
6
Bursaspor
12
7
2
3
3
20
7
Menemen Belediyespor
12
6
2
4
1
20
8
Fatih Karagümrük
13
5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
18
10
Adana Demirspor
12
3
6
3
3
15
11
İstanbulspor
13
3
6
4
2
15
12
Altay
12
4
3
5
0
15
13
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
14
Boluspor
12
2
4
6
-4
10
15
Osmanlıspor
12
4
1
7
-5
10
16
Altınordu
13
2
4
7
-7
10
17
Adanaspor
12
1
6
5
-7
9
18
Eskişehirspor
12
3
1
8
-8
1
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
29.11.2019 19:00
Istanbulspor 4 - 0 Karagümrük
30.11.2019 14:00
Keçiörengücü 2 - 1 Altinordu
30.11.2019 16:30
Erzurumspor - Osmanlispor
30.11.2019 19:00
Adanaspor - Bursaspor
01.12.2019 14:00
ümraniyespor - Akhisarspor
01.12.2019 14:00
Giresunspor - Adana Demirspor
01.12.2019 16:30
Boluspor - Menemenspor
01.12.2019 19:00
Altay - Eskişehirspor
02.12.2019 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Hatayspor