Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-0'lık skorla Sivasspor oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ile 17. ve dakikada Yatabare kaydetti. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini perçinledi. Kasımpaşa ise 12 puan ile 15. sırada kaldı.