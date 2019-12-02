Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mbaye Diagne, Belçika'da gündem olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Diagne, şimdi de arabasını kaybetti. Belçika ekibinin PSG ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçındaki penaltı tartışmasının ardından kadro dışı kalan Diagne'nin başı şimdi de polis ile derde girdi.

ARACINDA SİGORTA YOK

Son model aracıyla Belçika'da gezen Senegalli golcü, Belçika'da trafikte polis çevirmesine takıldı. Aracına sigorta yaptırmayan Diagne'nin sigortasız olarak trafikte yer alması nedeniyle lüks otomobiline el koyuldu.

GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Mbaye Diagne'nin disiplinsiz hareketleri Club Brugge yönetimini kızdırmıştı. Belçika ekibinin Ocak ayında oyuncuyu Galatasaray'a göndermek istediği belirtiliyordu.