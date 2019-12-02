Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Trabzon’a hareket edecek.