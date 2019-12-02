Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Trabzon’a hareket edecek.