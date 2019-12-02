Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Trabzon’a hareket edecek.
Başakşehir’de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı
02.12.2019 - 14:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Etiketler : Başakşehir,
666235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/666235.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
13
8
3
2
14
27
2
Başakşehir
13
7
4
2
8
25
3
Trabzonspor
13
6
5
2
10
23
4
Alanyaspor
13
6
4
3
11
22
5
Fenerbahçe
13
6
4
3
9
22
6
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
7
Malatyaspor
13
5
5
3
12
20
8
Galatasaray
13
5
5
3
3
20
9
Denizlispor
13
5
2
6
-1
17
10
Göztepe
13
4
5
4
-1
17
11
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
12
Gaziantep FK
13
4
4
5
-6
16
13
Gençlerbirliği
13
3
5
5
0
14
14
Konyaspor
13
3
4
6
-7
13
15
Kasımpaşa
13
3
3
7
-5
12
16
Antalyaspor
13
3
3
7
-11
12
17
Ankaragücü
13
2
3
8
-17
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
29.11.2019 20:30
Gençlerbirliği 3 - 3 Yeni Malatyaspor
30.11.2019 15:00
Sivasspor 2 - 0 Kasimpaşa
30.11.2019 15:00
Rizespor 3 - 1 Konyaspor
30.11.2019 17:30
Alanyaspor 5 - 0 Ankaragücü
30.11.2019 20:00
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
01.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 2 Denizlispor
01.12.2019 16:30
Başakşehir 2 - 0 Antalyaspor
01.12.2019 19:00
Trabzonspor 1 - 1 Galatasaray
02.12.2019 20:00
Beşiktaş - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Erzurum BB
13
7
3
3
6
24
3
Bursaspor
13
8
2
3
4
23
4
Ümraniye
13
6
4
3
6
22
5
Akhisar Bld.Spor
13
6
4
3
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
1
21
8
Fatih Karagümrük
13
5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
18
10
Altay
13
4
4
5
0
16
11
Giresunspor
13
4
4
5
-5
16
12
İstanbulspor
13
3
6
4
2
15
13
Adana Demirspor
13
3
6
4
2
15
14
Boluspor
13
2
5
6
-4
11
15
Osmanlıspor
13
4
1
8
-7
10
16
Altınordu
13
2
4
7
-7
10
17
Adanaspor
13
1
6
6
-8
9
18
Eskişehirspor
13
3
2
8
-8
2
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
29.11.2019 19:00
Istanbulspor 4 - 0 Karagümrük
30.11.2019 14:00
Keçiörengücü 2 - 1 Altinordu
30.11.2019 16:30
Erzurumspor 2 - 0 Osmanlispor
30.11.2019 19:00
Adanaspor 2 - 3 Bursaspor
01.12.2019 14:00
ümraniyespor 2 - 2 Akhisarspor
01.12.2019 14:00
Giresunspor 1 - 0 Adana Demirspor
01.12.2019 16:30
Boluspor 2 - 2 Menemenspor
01.12.2019 19:00
Altay 1 - 1 Eskişehirspor
02.12.2019 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Hatayspor