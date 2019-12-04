Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde sıkıntılı bir dönem geçirmekte olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi Türkiye Kupası'nda moral depoladı. 5. tur ilk randevusunda alt ligden İstanbulspor'u misafir eden sarı-lacivertliler cezası sebebiyle taraftar desteğinden mahrum olsa da erken gollerle avantaj yakaladı. Yedek ağırlılı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe, 13. dakikada Tolgay Arslan'la kaleyi yoklarken, Alperen sert şutu kornere çeldi. Ancak 15'te Ferdi'nin soldan arka direğe doğru yaptığı ortada Deniz'in yaptığı kafa vuruşunda Alperen'i geçen top direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0. Golle iştahlanan Fenerbahçe, 16'da kurduğu baskının ödülünü aldı. Wellinton'dan topu çalan Ferdi, Vedat Muriç'le paslaşıp meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

Muriç’in imzası

İkinci yarıda takımlar kaleleri değişse de roller aynı kaldı. 49'da Ferdi'nin çaprazdan sert şutunu kaleci Alperen güçlükle çelerken topu önünde bulan Zajc'ın gol girişimini savunma kornerle savuşturdu. Köşe vuruşundan arka direğe gelen topta Jailson'un vuruşu az farkla auta çıkarken, 59'da Deniz'in şık şutunu Alperen parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 71'de sahne alan Vedat Muriç sağ çaprazdan uzak direk dibine sert vurdu: 3-0. Fenerbahçe pozisyon vermeden net bir galibiyet alarak rövanşı formaliteye bırakmayı başardı. 88'de 19'luk Muhammed Gümüşkaya'nın şık asistinde Miha Zajc bu sezon ilk golünü kaydetti: 4-0. 18 Aralık'ta oynanacak rövanş öncesi F.Bahçe neredeyse tur biletini cebine koydu.

Gecenin adamı Ferdi Kadıoğlu

52 saniye içinde bir gol atan, bir de asist yapan Ferdi Kadıoğlu İstanbulspor'un gardını düşürürken sosyal medyada gecenin adamı oldu. Ferdi Twitter'da hızla ilk sıralara yükselirken sarı-lacivertli taraftarlar birbirinden ilginç mesajlarla futbolcuya övgüde bulundu.

ERSUN YANAL: Gençleri kazanıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçın ardından, "Pozisyon vermeden net bir skor aldık. Genç oyuncularımızı Fenerbahçe'ye hazırlamak amacıyla fırsatları vermek adına olumlu gelişmeler var. Taraftar bazen serzenişte bulunuyor ama onları kaybetmeden kazanmaya çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

ON BİRDE OYNADI

Vedat Muriç idman yaptı!

Sakatlığını yeni atlatan Vedat Muriç dünkü maçın on birindeydi. Bir gol atan, bir de asist yapan futbolcu, "Yoğun bir tedavi süreci geçirdim. Planlanandan erken döndüm. Hafif ağrılarım oluyor, mutluyum. Maçtan erken de çıkabilirdim ama gol atmayı bekledim" dedi.