Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveçli oyuncu, Trabzon’a çabuk alıştığını ve burayı çok sevdiğini söylerken “Filip Novak sayesinde kulüp hakkında bilgi edinmiştim. Büyük ve iyi bir kulüpte oynamak istiyordum. Dolayısıyla bu şartları oluşturan Trabzonspor olduğu için de transfer sürecim hızlıca gelişmiş oldu” ifadelerini kullandı.



> Babam çok istedi

1993-1994 sezonunda Bursaspor forması giyen babası Goran Sörlorth’un transferine olumlu yaklaştığını belirten Sörloth, “Babam her zaman çok olumlu düşünüyor ve transferime hep pozitif yaklaşıyordu. Ben de Trabzonspor’da kendimi gösterebileceğimi düşündüm. Sürekli zirveyi hedefleyen bir takım olması tercih etmemi kolaylaştırdı. Doğru zamanda., doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Gollerimle daha çok katkı yapmak istiyorum” dedi.



Müjdeli haber geldi

Önceki gün antrenmanda Campi ile girdiği pozisyonda yerde kalan Sörloth’tan iyi haber geldi. Norveçli golcünün çekilen röntgeninde herhangi bir kırığa rastlanmadı.