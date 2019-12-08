Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BEN DE NAKAVT ETMEK İSTERDİM AMA...

Maç sonunda konuşan Joshua, "Bismillah diyorum. Bunu kazanabileceğimi biliyordum. Bu boksla alakalı bir durum. Ben de nakavt etmek istiyorum herkesi. Ona da kredisini vermek lazım. Andy'ye ailesine saygı duyuyorum. İyi boksçular. Buradaki olay vurmak ve vuruş almamak. Mentalitemi hiç değiştirmem. Her zaman aç ve mütevazi kal. Her şeye hazırlanmak lazım. Kariyer tecrübe ile alakalıdır. Yenildim, saygı duydum. Haya iniş ve çıkışlarla dolu. Emekli olmamı söyleyenler vardı. Hadi oradan." ifadelerini kullandı..

ÜÇÜNCÜ RAUNDU İSTİYORUM

Maç sonunda bir rövanş daha isteyen Ruiz, "Yapmam gerektiği kadar hazır olamadım. Maçtan önce çok kilo aldım .. O boks yaptı etrafımda. Üçüncüyü yaparsak en iyi durumumda geleceğim. Daha çok çalışacağım. Mazeret yok. Joshua iyi bir iş çıkardı. Suudi Arabistan'da bana destek veren herkese teşekkür ederim. Çok fazla onu yakaladım. Çok fazla tereddüt ettim. Kombinasyonlarımı kuramadım." dedi.