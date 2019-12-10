Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in deyimi ile devre arasında geniş çaplı bir kadro operasyonuna hazırlanan ancak mali kriterler sebebiyle eli kolu biraz bağlı olan Galatasaray’da sol şeritte hareket var. Sağ bekte yabancı kuralına takılan ve lisansı çıkarılamayan Martin Linnes yeniden takıma dönecek. İki kanadı da güçlendirmek isteyen Cimbom’da sol bek konusunda da radara giren isim Bundesliga takımı Leipzig’de forma giyen ve şu ana kadar 4 maçta süre alan Marcelo Saracchi var. Yönetim, Bruma’nın satışında iyi ilişki içerisinde olduğu Almanlara Saracchi için ilk girişimlerini yaptı.



> Muslera devrede!

Ekonomik adımlar atmak durumunda bulunan ve bonservis alımına girmeyecek olan sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sol beki 1,5 sezonluğuna kiralamak istediğini kulübüne bildirdi. Leipzig cephesinden henüz bir cevap gelmedi. Uruguaylı olan Saracchi’yi ikna işi ise Fernando Muslera’ya bırakıldı. Oyuncunun kulübünde fazla süre alamaması ve forma giyebileceği bir takıma gitme isteği de Galatasaray adına avantaj. Güncel piyasa değeri 10 milyon avro olan Saracchi, geçen sezon başında River Plate’den 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.



1 - Leipzig forması altında bu sezon sadece dört maça çıkan ve toplam 176 dakika süre alan Marcelo Saracchi’nin bir golü bulunuyor.​



EMRE MOR SÖZ VERDİ

Çalışmaktan vazgeçmem

Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Mor paylaşımında "Kendi performansımın iyi olmadığının farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



YOLCULUK BUGÜN

Paris’te son tango

∂ Şampiyonlar Ligi umutlarını bitiren ancak UEFA Avrupa Ligi şansı az da olsa devam eden Galatasaray, yarın PSG ile karşılaşacak. Fransa’daki maç için Aslan bugün Paris’e gidecek. Cimbom’da sakatlığı süren Luyindama, Andone, Babel ve Feghouli kadroda olmayacak. Maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.