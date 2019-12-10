Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen misin doping yapan! Hem de devlet eliyle! Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya’yı dört sene boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından menetti. Rusya Anti Doping Ajansı RUSADA’nın verdiği laboratuvar verilerini manipüle etmesi ve kamuoyundan gizlemesi sebebiyle ağır bir fatura ile karşılaşan Rusya dört sene boyunca uluslararası arenada yarışmacı olamayacak. Karara göre Rusya Millî Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yer alamayacak.



EURO 2020’de var

Dopingli sporcular da ömür boyu men edildiği karara Rusya’nın 21 güne kadar itiraz etme hakkı bulunuyor. Rus sporcular 2015’ten bu yana olduğu gibi bağımsız olarak organizasyonlara katılabilecek. Peki ya futbol? En çok merak edilen de, EURO 2020’deki durum. Bu ceza UEFA, WADA’nın büyük organizasyonlar listesinde olmamasından dolayı EURO 2020’yi kapsamıyor. Yani Rusya, Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Ayrıca 2021 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi de yapabilecek.



WADA BAŞKANI:

Bizi aldattılar

WADA Başkanı Craig Reedie, Rusya’nın durumunu değerlendirip “Rusya’yı sporcuların iyiliği ve bütünlüğü için küresel doping karşıtı olarak men ettik. İyi niyetimizi kötüye kullanarak bizi aldattılar ve yaptıklarını inkar ettiler” dedi. Başkan yardımcısı Linda Helleland ise “Daha önce verilen cezalan yeterli değildi. Müeyyidelerin olabildiğince güçlü olmasını istedik” ifadesini kullandı.