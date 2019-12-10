FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Rdulescu Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
10.12.2019 - 13:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Cluj-Celtic maçında Halis Özkahya düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Halis Özkahya,UEFA,
667853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667853.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
14
9
3
2
16
30
2
Beşiktaş
14
8
3
3
6
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
6
Galatasaray
14
6
5
3
4
23
7
Alanyaspor
14
6
4
4
10
22
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
9
Göztepe
14
5
5
4
1
20
10
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
11
Gaziantep FK
14
4
5
5
-6
17
12
Çaykur Rizespor
14
5
2
7
-8
17
13
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
14
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
15
Kasımpaşa
14
3
3
8
-6
12
16
Antalyaspor
14
3
3
8
-13
12
17
Kayserispor
14
2
4
8
-16
10
18
Ankaragücü
14
2
3
9
-19
9
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 20:30
Alanyaspor - Antalyaspor
14.12.2019 15:00
Rizespor - Kasimpaşa
14.12.2019 17:30
Gençlerbirliği - Göztepe
14.12.2019 20:00
Galatasaray - Ankaragücü
15.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kayserispor
15.12.2019 16:30
Sivasspor - Fenerbahçe
15.12.2019 19:00
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16.12.2019 20:00
Trabzonspor - Denizlispor
16.12.2019 20:00
Başakşehir - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
3
Erzurum BB
14
7
3
4
5
24
4
Bursaspor
14
8
2
4
3
23
5
Ümraniye
14
6
4
4
4
22
6
Keçiörengücü
14
5
7
2
3
22
7
Menemen Belediyespor
14
6
4
4
1
22
8
Fatih Karagümrük
14
5
5
4
1
20
9
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
10
Giresunspor
14
5
4
5
-4
19
11
Adana Demirspor
14
4
6
4
3
18
12
Altay
14
4
5
5
0
17
13
İstanbulspor
14
3
6
5
1
15
14
Altınordu
14
3
4
7
-6
13
15
Osmanlıspor
14
4
2
8
-7
11
16
Boluspor
14
2
5
7
-7
11
17
Adanaspor
14
1
6
7
-9
9
18
Eskişehirspor
14
4
2
8
-6
5
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 19:00
Altay - Adana Demirspor
14.12.2019 14:00
Erzurumspor - Giresunspor
14.12.2019 14:00
Boluspor - Karagümrük
14.12.2019 16:30
Istanbulspor - Eskişehirspor
14.12.2019 19:00
Adanaspor - Menemenspor
15.12.2019 14:00
Keçiörengücü - Hatayspor
15.12.2019 14:00
ümraniyespor - Osmanlispor
15.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Akhisarspor
15.12.2019 19:00
Altinordu - Bursaspor