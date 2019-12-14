Süper Lig’in 15. haftasının açılış maçında Akdeniz derbisi yaşandı. Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasında sağanak yağmur altında oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Kırmızı-beyazlıların Hırvat teknik direktörü Stjepan Tomas bsu sonuçla takımının başında çıktığı dördüncü maçta da galibiyet göremedi (İki beraberlik, iki yenilgi). Geçen hafta Galatasaray’a yenilen Alanyaspor da üst üste beşinci puanını kaybetmiş oldu.
> Penaltı iptal
Karşılaşmanın 89. dakikasında Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verildi. Hakem Zorbay Küçük, VAR’a giderek bu kararını iptal etti ve karşılaşmada puanlar paylaşıldı
SARI KARTLAR: Baiano, Ceyhun, Siopis (Alanya), Ferhat, Hakan Özmert, Ufuk (Antalya)
HAKEM: Zorbay Küçük
SONUÇLAR
DÜN
Antalya-A. Alanya 0-0
BUGÜN
15.00 Ç.Rize-Kasımpaşa
17.30 G.Birliği-Göztepe
20.00 G.Saray-MKE A.Gücü
YARIN
14.00 Gaziantep-İM Kayseri
16.30 DG Sivas-F.Bahçe
19.00 Beşiktaş-Y. Malatya
PAZARTESİ
20.00 Trabzon-Y. Denizli
20.00 M. Başakşehir-İH Konya
16. HAFTA
20 ARALIK CUMA
20.30 Antalya-MKE A.Gücü
21 ARALIK CUMARTESİ
15.00 BTC Y. Malatya-Ç. Rize
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep
20.00 Göztepe-G.Saray
22 ARALIK PAZAR
14.00 G.Birliği-DG Sivas
16.30 İM Kayseri-M. Başakşehir
19.00 F.Bahçe-Beşiktaş
23 ARALIK PAZARTESİ
20.00 İH Konya-Trabzon
20.00 Y. Denizli-A. Alanya
16. HAFTA
20 ARALIK CUMA
20.30 Antalya-MKE A.Gücü
21 ARALIK CUMARTESİ
15.00 BTC Y. Malatya-Ç. Rize
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep
20.00 Göztepe-G.Saray
22 ARALIK PAZAR
14.00 G.Birliği-DG Sivas
16.30 İM Kayseri-M. Başakşehir
19.00 F.Bahçe-Beşiktaş
23 ARALIK PAZARTESİ
20.00 İH Konya-Trabzon
20.00 Y. Denizli-A. Alanya