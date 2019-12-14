Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 15. haftasının açılış maçında Akdeniz derbisi yaşandı. Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasında sağanak yağmur altında oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Kırmızı-beyazlıların Hırvat teknik direktörü Stjepan Tomas bsu sonuçla takımının başında çıktığı dördüncü maçta da galibiyet göremedi (İki beraberlik, iki yenilgi). Geçen hafta Galatasaray’a yenilen Alanyaspor da üst üste beşinci puanını kaybetmiş oldu.



> Penaltı iptal

Karşılaşmanın 89. dakikasında Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verildi. Hakem Zorbay Küçük, VAR’a giderek bu kararını iptal etti ve karşılaşmada puanlar paylaşıldı

SARI KARTLAR: Baiano, Ceyhun, Siopis (Alanya), Ferhat, Hakan Özmert, Ufuk (Antalya)

HAKEM: Zorbay Küçük