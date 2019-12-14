Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Gündeme bomba gibi düşen kritik buluşmada neler konuşulduğu ortaya çıktı. Yardımcısı Semih Özsoy ile birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp’in de yer aldığı buluşmada hakem tayinlerinden ve hakem kararlarındaki çifte standartlardan şikâyetçi oldu. Alanyaspor deplasmanında oynadıkları karşılaşmada kural hatası sebebiyle TFF’ye başvurduklarını hatırlatan Ali Koç, IFAB’ın konuyla ilgili bir rapor gönderdiği ancak bunun hasıraltı edildiği iddiasını sorgularken, Nihat Özdemir böyle bir raporun olmadığını söyledi.



> Çifte standart yok

Koç ile Özsoy’un rahatsızlıklarını dile getirdiği en önemli konu ise Fenerbahçe’nin kazandığı maçlarda görev alan hakemlerin dinlendirilmesi, puan kaybettiği karşılaşmalarda düdük çalanların ise düzenli görev alması oldu. Hakemlerin formsuzluğuna vurgu yapan Ali Koç, tartışmaları kararların futbolun önüne geçtiğini belirtirken, Zekeriya Alp’in Alanya maçındaki kural hatasıyla ilgili verdiği röportajı da eleştirdi. Malatya ve Göztepe müsabakalarında tartışmaya sebep olan penaltı pozisyonlarını sorgulayan Ali Koç, kararlardaki çifte standarda dikkat çekerken Fenerbahçe’nin mağdur edildiğinin altını çizdi.



Mevlüt geri döndü

Sivas maçının hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak Fenerbahçe, öğleden sonra özel uçakla İstanbul’dan ayrılacak. Mevlüt’ün takımla çalışmalara başlamasıyla sarı-lacivertlilerde Moses dışında eksik kalmadı. Ersun Yanal’ın Emre ile Mevlüt’ü Sivas’ta oynatması beklenmiyor.



Her maçı almalıyız

Fenerbahçe’nin deplasman fobisi futbolcuları da rahatsız etti. İç saha ile dış saha performansı arasındaki uçurumu kendi aralarında eleştiren sarı-lacivertliler, “Şampiyon olmak istiyorsak her yerde Kadıköy’deki mücadele etmek zorundayız” sözleriyle birbirlerini motive etti.



YANAL DIŞ SAHA KAYIPLARINA ÇARE BULAMIYOR

Deplasman korkusu

Deplasmanda Sivas’a misafir olacak Fenerbahçe’nin dış saha performansı endişe veriyor. Sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal’ın deplasman karnesi de zayıf. Yanal’la bu sezon Kadıköy dışında 7 maça çıkan Fenerbahçe sadece iki defa kazanabildi. Bu maçlarda iki yenilgi, üç beraberlik alan Yanal’ın takım 7 gol atarken, 8 gol yedi. Geçen sezon Yanal’la çıkılan 9 deplasmanda iki galibiyet gören Fenerbahçe, son 16 dış saha maçında dört defakazanabilirken, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe kariyerinde 12 lig yenilgisi alan Ersun Yanal, bu mağlubiyetlerin 11’ini Kadıköy dışında tattı. Sarı-lacivertlilerle toplam 39 deplasmanda 13 galibiyet alan tecrübeli teknik adamın, kazanma oranı yüzde 33,3’te kalırken 9 beraberlik, 11 yenilgiyle kaybolan toplam puan 51 oldu.



GEMİLERİ YAKTI

Zajc’ın umudu tükendi

Forma yarışında geride kalan Miha Zajc, Fenerbahçe’den ayrılmak istiyor. Ersun Yanal’la yaptığı görüşmenin ardından umudu tamamen tükenen Sloven oyuncu menajerinden kulüp bulmasını istedi. Oynayacağı bir takıma gitmek istediğini belirten Zajc’ın önceliği İtalya.



