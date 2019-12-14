Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Futbol böyle bir şey. Geçen hafta burada taraftarımızı camiamızı sevindirecek iyi bir skor almıştık. Maalesef bugün bunu yaşayamadık. Oyuna gelince istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Neticesinde duran toptan geriye düştük. Duran toptan beraberliği yakalayıp, 2 dakika sonra tekrar geriye düşmek moral motivasyonumuzu düşürdü. Ama toparlayarak ilk yarının sonuna doğru maçı dengeledik. İkinci devre daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Dengeyi kurduk ve pozisyonlara yakındık. 3-1 geriye düşünce fazla pozisyona giremedik. Maçı zorlayamadık. Futbolda böyle şeyler var. Geçen hafta mutluyduk ama bu hafta üzüntülüyüz. İyi bir takımız. İyi bir çıkışımız var. Bunu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Göztepe Teknik Sorumlusu Parlatan: 'İstediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık'
14.12.2019 - 19:51 | Son Güncelleme: 14.12.2019 - 19:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup olan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “İstediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Göztepe,Ersan Parlatan,
668758 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/668758.aspx
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Sivasspor
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2
16
30
2
Beşiktaş
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3
3
6
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
6
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
7
Galatasaray
14
6
5
3
4
23
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
9
Göztepe
14
5
5
4
1
20
10
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
11
Gaziantep FK
14
4
5
5
-6
17
12
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
13
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
14
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
15
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
16
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
17
Kayserispor
14
2
4
8
-16
10
18
Ankaragücü
14
2
3
9
-19
9
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 20:30
Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor
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Rizespor 0 - 3 Kasimpaşa
14.12.2019 17:00
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Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kayserispor
15.12.2019 16:30
Sivasspor - Fenerbahçe
15.12.2019 19:00
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16.12.2019 20:00
Trabzonspor - Denizlispor
16.12.2019 20:00
Başakşehir - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
4
Bursaspor
14
8
2
4
3
23
5
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
6
Ümraniye
14
6
4
4
4
22
7
Keçiörengücü
14
5
7
2
3
22
8
Menemen Belediyespor
14
6
4
4
1
22
9
Altay
15
5
5
5
1
20
10
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
13
İstanbulspor
14
3
6
5
1
15
14
Altınordu
14
3
4
7
-6
13
15
Osmanlıspor
14
4
2
8
-7
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
14
1
6
7
-9
9
18
Eskişehirspor
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4
2
8
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Boluspor 0 - 2 Karagümrük
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Istanbulspor - Eskişehirspor
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