Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Galibiyet hasretini Gençlerbirliği’ne gol yağdırarak noktalayan Fenerbahçe, çıkışını lider Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor. Bu sezon 2 deplasman galibiyeti gören ve Ersun Yanal’la dış sahada kazanma oranı yüzde 33.3’te kalan sarı-lacivertliler, Yiğido’nun evindeki yenilmezliğine son vermekte kararlı. Tüm galibiyetlerini ancak Vedat Muriç’in gol attığı karşılaşmalarda alan Fenerbahçe’de planlar yine Kosovalı yıldız üzerine kurulu. Oyuncularından 3 puan isteyen Ersun Yanal “Biz bahane değil çözüm üretmekle yükümlüyüz. Kredimizi tükettik. Sivas, Beşiktaş ve Rize maçlarından 9 puan çıkartmak zorundayız” dedi.



> Orta saha belirleyecek

Sivasspor’un sert ve hızlı bir rakip olduğuna dikkat çeken Yanal, “Bu sefer her şeyi doğru yapmaya mecburuz” derken, “Ligin en çok gol pozisyonu üreten takımıyız, ancak son paslar ve son vuruşlardaki hatalarımız bize sıkıntı yaşatıyor. Yediğimiz gollerin çoğu da bireysel hatalardan kaynaklanıyor” hatırlatmasında bulundu. Orta sahanın maçın kilit noktası olacağını ifade eden Ersun Hoca, “Bu bölgeye hakim olan oyuna hükmedecek. Pas trafiğini ve topun şiddetini istediğimiz gibi ayarlamamız halinde zoru kolay yapabiliriz” diye konuştu.



Planlar değişti

Kanarya’da son dakika sakatlıkları planları değiştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu’na yine on birde görev verecek.



HASAN ALİ DEVREYİ KAPATTI, ZAJC DÖRT AY YOK

Fener'e çifte şok!

Kritik Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık depremi yaşanıyor. Bu sezon sakatlığı yüzünden uzun dönem takımından ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ile kulübeye mahkûm kalan Miha Zajc, sakatlıkları yüzünden Sivas kafilesinde yer almadı. Hasan Ali'de kısmi yırtık oluşurken, bu oyuncunun ilk yarıyı kapattığı belirtildi. Zajc'tan gelen haber ise daha kötü. Sabah idmanında ayak bileğine darbe alan Sloven oyuncunun ayak bileği bağlarında kopuk tespit edildi. Zajc'ın dört ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yönetim, Sloven yıldızı devre arasında satarak Finansal Fair Play konusunda rahatlamayı hedefliyordu. Bu iki oyuncunun yanı sıra Moses da sakatlığı sebebiyle Sivas'a götürülmedi.



Çiçekli karşılama

Fenerbahçe kafilesini havaalanında çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Sarı-lacivertliler takıma moral verici tezahürat yaparken kaptan Emre Belözoğlu’na çiçek verdi.



SOL BEKTE SONA DOĞRU

Rodriguez pazarlığı

Ara transferde nokta atışlarına hazırlanan Fenerbahçe, sol bek eksiğini Milan’dan Ricardo Rodriguez’le gidermeyi hedefliyor. Takımında fazla süre alamayan Şili asıllı İsviçreli için temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin önündeki en büyük engel ise 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı. Bu sorun aşılırsa Rodriguez kiralık olarak gelecek.



DERBİ ÖNCESİ ALARM

Kartlara dikkat

Sivas dönüşü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu ile Serdar Aziz ceza sınırında. Derbiye eksiksiz çıkmak istediğini belirten Yanal başta bu iki isim olmak üzere oyuncularına kart konusunda uyarılarda bulunurken, özellikle hakem ve rakiple diyaloğa girmekten uzak durmalarını söyledi.