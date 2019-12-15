Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray evinde üst üste oynadığı ikinci maçını da kazanıp zirve yarışını sürdürmek istiyordu. Maçın genelinde topa hâkim, oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılılar son bölüme kadar net pozisyon vermediği Ankaragücü karşısında 5 dakikada yediği goller sonrasında bir puana razı oldu. Ama futbolun kanunu bu; atamayana atarlar! Özellikle 73’te on kişi kalan rakibi karşısında yakaladığı fırsatları cömertçe harcayan Aslan evinde adeta yıkıldı. Falcao ve Babel’in dönmesiyle sistemini 4-4-2'ye çeviren Fatih Terim belki de defans zafiyetinden dolayı hücuma öncelik verip daha erken maçı kopartmayı hedefliyordu. Ancak bekler işlemeyince, kanatlar destek vermeyince, bireysel hatalar bu kadar çok olunca Galatasaray taraftarları üzülmekten kurtulamadı.

İlhan Parlak etkisi

İlk yarıda Ankaragücü çok katı savunma uyguladı. Galatasaray hücum hattı da hareketsiz kalınca akıllarda kalacak bir pozisyon yaşanmadı. 53’te gelen gol ise maçı hareketlendirdi. Ömer’in kullandığı serbest vuruşta Falcao’nun kafa vuruşunda topa son dokunan Feghouli oldu: 1-0. 73’te Orgill kırmızı kart görüp takımını on kişi bıraktı. 78’te Selçuk’un müthiş ara pasını Nagatomo asiste çeviremedi. 81’de Taylan’ın milimetrik ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Babel’in vuruşu az farkla dışarı gitti. 82’de Taylan rakibinin müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Belhanda farkı ikiye çıkardı: 2-0. Tam Galatasaraylıların keyfi yerine gelmişken çöküş başladı. 86’da Marcao ceza sahasında İlhan’ı düşürünce hakem bir kez daha penaltı dedi. İlhan yaptığı vuruşla durumu 2-1 yaptı. 90’da yine İlhan’ın yerden pasını düzgün bir vuruşla ağlara yollayan Kitsiou skoru tayin etti: 2-2.



HAKLI SEVİNÇ

Ligin dibindeki A.Gücü, on kişi kalmasına ve iki farklı geri düşmesine rağmen müthiş bir mücadele vererek hak ettiği puanı aldı, gitti. Sarı-lacivertli futbolcular maçın ardından büyük ve haklı bir sevinç yaşadı...



MUSTAFA KAPLAN:

G.Saray yorgundu

Ankaragücü’nün teknik patronu Mustafa Kaplan, “Puan aldığımız için mutluyum. Gol yollarında sıkıntı çekiyorduk. İyi bir karşılaşma oldu. 6 maçtır kazanamıyorduk. Galatasaray’ın yorgunluğundan faydalanalım istedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.



KAPTANLARONUSU

Terim habersizmiş

Maçtan sonra basın mensuplarınca Selçuk, Muslera ve Donk'un açıklamaları sorulan Fatih Hoca'nın, "Konuşmalarımdan haberim yok. Ne konuştularsa daha sonra öğreneceğim ve gerekli konuşmayı yapacağım" demesi şaşkınlıkla karşılandı.



Ben asla pes etmem

Terim "15 maçtır santrforsuz oynuyoruz, Adem'den Allah razı olsun, sol taraftan aldık da forvete koyduk. Umutsuz olsam ben burada olmam. Şöyle bir beyanat veririm; '9 kez durmuşum, 8 defa şampiyon olmuşum, yeter, bir daha olsam ne olur' derim. Benim karamsarlığım, pes etmem mümkün değil" şeklinde konuştu.

Bu büyük bir travmadır!

G.Saray'ın toparlanacağını söyleyen Terim "Şu gün, şu maçı berabere bitirmek, bir takıma olabilecek en büyük travmadır. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Geçen sene, önceki sene kazanmayı nasıl bildiysek, bundan sonra da biliriz, bilmeliyiz, bileceğiz de inşallah" açıklamasını yaptı.