Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşarken maçın ardından Tümer Metin, TRT Spor'da flaş sözler kullandı.

Tümer Metin, ''Hocanın Ocak ifadesi var ya. Oyuncu mahkeme yapmaya başlar kendi geleceği üstüne. Oyuncu Galatasaray'da Fatih Terim'e bir şey olmayacağını biliyor. Bu anlamda tedirgin. Bugün Galatasaray kazanmış olsaydı bile aşağı aynı şeyleri söyleyecektim. Oyun bana onu gösterdi. Ezici, üstün bir oyun yok. Mücadele gücü yüksek bir oyun var. Galatasaray takımının fiziki olarak iyi çalışmadığı net.'' şeklinde konuştu.

''BU KADROYU BEN YAPMADIM!''

Sözlerine devam eden Metin, ''Bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadroyu yaparken de kağıt üzerinde hepimiz kabul edelim ki, sezon başında uçar bu kadro demiştik. Gidenler, gelenler baktık uçar bu kadro dedik. Yanıldık mı? Ben kendi adıma yanıldım. Hala Ocak'ı işaret ederek inşa yapacağınızı söylüyorsunuz. Çok kolay değil bu.'' dedi.