Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’dan sezon başında Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı’dan kahreden bir sakatlık haberi geldi. Lille’in Monaco deplasmanında oyuna sonradan giren Yusuf karşılaşmada sakatlanmıştı. Bu sakatlığın ciddiyeti ise sonradan ortaya çıktı. Fransız kulübünden yapılan açıklamada Yusuf’un çapraz bağlarının koptuğu, millî takım doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içinde ameliyat edileceği belirtildi. Yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Türkiye’nin direkt olarak katılma hakkı elde ettiği EURO 2020’yi de kaçıracak.

Dualarımız seninle

Sezon başında Trabzonspor’dan Lille kulübüne 16,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde 25 resmî maçta forma giymesi durumunda anlaşma gereği eski kulübüne 1 milyon avro daha kazandıracaktı. Yusuf’un 25. maçı, sakatlandığı Monaco karşılaşması oldu. Bordo-mavililer “Geçmiş olsun Yusuf Yazıcı” başlığıyla yayımladığı mesajda “Uzun ve zorlu bir yolun başındayım demiştin. Bu zorluğun üstesinden geleceğine eminiz. Dualarımız seninle” ifadeleriyle genç yıldıza destek verdi.

Geçmiş olsun delikanlı

Yusuf Yazıcı, Lille’de forma giydiği 25 resmî maçta bir gol atarken dört de asist yaptı. Genç oyuncuya eski takım arkadaşlarından geçmiş olsun mesajları yağdı.