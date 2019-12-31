Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yaz döneminde eksik kalan sol bek olmak üzere bazı mevkilere transfer planlıyor. Ancak teknik direktör Ersun Yanal’ın taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcayan yönetim, UEFA’nın finansal fair play, TFF’nin lisans talimatı sebebiyle zorda. Sol bek, stoperi, kanat ve golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin UEFA kriterlerine göre 2.5 milyon avro bonservis harcama limiti var. TFF lisans talimatı doğrultusunda ise Fenerbahçe barajı fazlasıyla geçmiş durumda. Oyuncu satarak bonservis geliri elde edip ücret yükünü azaltmayı hedefleyen yönetimin hedefinde öncelikle kiralık isimler var. Ancak transfer aşamasında her şey istenildiği gibi gitse de TFF’den ceza gelme ihtimali bulunuyor.

> Markaj altında

Lisans talimatında belirtilen limiti yüzde 100 oranında aşan Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin yanı sıra Alper Potuk, Adil Rami, Mevlüt gibi isimleri satış listesine koydu. Sakatlığına rağmen Miha Zajc için de çalışmalar sürüyor. Hedeflenen isimleri alabilmek adına Jailson da gözden çıkarıldı. Aklı şampiyonlukta dolayısıyla Şampiyonlar Ligi’nde olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında katılması hâlinde borçsuz kâğıdı almak zorunda. Geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu’nun transfer taksitini ödemediği gerekçesiyle Nijmegen tarafından FIFA’ya şikâyet edilen, hâlen borç yapılandırma anlaşması yapmayan sarı-lacivertliler, UEFA’nın yakın markajında ince eleyip sık dokuyor.

GOL TESADÜF DEĞİL

Çalışmamın ürünüydü

∂ Rize ağlarına attığı jeneriklik golle Fenerbahçe’ye üç puanı getiren Jailson “Çalışmamın ödülünü aldım” dedi. Her idman sonrası özel olarak şut çalışması yaptığını belirten sambacı “Kimse beklemiyordu ama ben bunu için çok çabaladım” ifadesinde bulundu.

YENİ BAŞLADIK

Deniz Türüç çok iddialı

∂ Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Deniz Türüç, ikinci yarı için şimdiden sabırsızlandığını söyledi. “Lige çok daha güçlü bir dönüş yapacağız” diyen milli oyuncu “Galibiyetlere devam edeceğiz” sözleriyle şampiyonluk vurgusu yaptı.

KENDİNE GELECEK

Max Kruse’ye özel bakım

∂ Sakatlık sonrası performansında büyük düşüş olan Max Kruse’ye ara dönemde özel program uygulanacak. Ersun Yanal, yakından ilgilendiği Alman yıldızın fazla kilolarından kurtulmasını isterken, özel hayatına dikkat etmesi yönünde de uyarıda bulundu.

Muriç’e vize çıkmadı

Premier Lig’den Tottenham ve Burnley’in Vedat Muriç için yaptığı resmî tekliflere yönetimden veto geldi. Kosovalı golcünün yanına onu zorlayacak bir isim transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefledikleri sezonda Muriç’i satmayacaklarını belirterek İngilizlere kapıyı kapadı. Başkan Ali Koç’un özel olarak görüştüğü Vedat Muriç de gündeminde transfer değil Fenerbahçe olduğunu söyledi.