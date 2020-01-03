Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sezon başında Lecce’ye transferi gerçekleşmeyen Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü için Lazio ve Fiorentina’nın devrede olduğu iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sezon başında ısrarlı tekliflerine rağmen Lecce’ye transferi gerçekleşmeyen Burak Yılmaz için bu defa Lazio ve Fiorentina kulüpleri de devreye girdi. Tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte İtalya’nın Floransa şehrinde bulunduğu belirtilen yıldız golcünün, burada kendisini isteyen kulüplerle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi. Çıkan haberlerle ilgili Beşiktaş cephesinden ve Burak Yılmaz’dan herhangi bir açıklama gelmemesi de siyah-beyazlı taraftarları endişelendiriyor.

Avcı bırakmıyor

Beşiktaş’la olan sözleşmesini geçtiğimiz yıl 2021 yılına kadar uzatan Burak Yılmaz’ın satışına Abdullah Avcı karşı çıkıyor. Performansından memnun olduğu golcü oyuncunun lider kimliği sayesinde sembol bir isim hâline geldiğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, daha önce de transfer haberleri çıktığında Burak Yılmaz’ı kalması gereken oyunculardan biri olarak göstermişti. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan yönetim de satışa sıcak bakmıyor ancak yüksek bir rakam söz konusu olursa işler değişebilir. Bütçeyi daraltmak isteyen siyah-beyazlı idareciler, yıllık 2,5 milyon avro ücreti de olduğu için Burak Yılmaz’ın satışına sıcak bakabilir.

YÖNETİM İSTEMİYOR

Hasic’e kötü haber

Beşiktaş’ta sezon başında 18 yaşındaki Ajdin Hasic ile iki milyon avro imza parası karşılığında sözleşme yapılacağı ortaya çıkmıştı. Yıllık ücret ve menajer bedelini de hesaba katan İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, “Kulübün üç milyon avroya zar atacak parası da yok, lüksü de yok” dedi.

KAMP BAŞLIYOR

Rota Antalya

∂ Süper Lig’de son maçını 27 Aralık’ta oynayan siyah-beyazlı takımda altı günlük izin bugün sona erecek. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezine gidecek Beşiktaş, 10 Ocak’a kadar burada çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Belek’te iki hazırlık maçı oynayacak.

Rebocho ikilemi

∂ Sezon başında kadroya katılan Rebocho’nun sözleşmesindeki bir madde yönetimi ve teknik kadroyu sıkıntıya düşürüyor. Portekizli oyuncu 20 resmî maça çıkarsa 2,7 milyon avroluk bonservis bedelini Beşiktaş’ın ödemesi gerekecek. Şimdiye kadar 13 maçta forma giyen Rebocho, yedi maç daha oynarsa yönetim bu bedeli ödemek zorunda kalacak.